C’è un’ingegneria made in Sud che fa scuola nel mondo

Nel vasto scenario delle industrie di processo diffusamente presenti nell’Italia meridionale - dalla siderurgia a Taranto alle grandi raffinerie in Sicilia e Sardegna, dalle numerose centrali a turbogas in esercizio in diverse regioni alle estrazioni petrolifere in Basilicata e in Sicilia - un ruolo fondamentale assolvono cluster di aziende impiantistiche e di montaggio che nel corso degli anni sono venute specializzandosi in manutenzioni ordinarie e straordinarie, costruzioni di caldareria, tubisterie, piping, pezzi speciali e altra componentistica di impianti, e nella loro relativa messa in opera, mediante attività che impiegano in alcuni casi centinaia di addetti qualificati, cui le maggiori imprese delegano nei loro siti funzioni che, pur essendo complementari alle produzioni primarie, sono ormai divenute insostituibili.

Alcune delle società di impiantistica poi, nate in determinati contesti del Mezzogiorno, grazie alle esperienze e al know-how che vi hanno accumulato, sono venute affermandosi sul mercato nazionale e in aree di Paesi esteri, soprattutto nel Nord Africa e in Medioriente, acquisendovi - grazie il più delle volte alla collaborazione con affermate engineering italiane ed estere operanti come capofila - commesse per importi rilevanti e non di rado di complessa natura realizzativa.

Fra le imprese del settore che, dopo essersi consolidate nei territori in cui erano sorte, si sono poi affacciate prepotentemente anche nel Centro-Nord e in alcuni mercati esteri, si segnala la Tecnomec Engineering Srl di Grumo Appula, piccolo centro della Città Metropolitana di Bari, fondata nel 1997 da Carlo Maria Martino (nella foto), laureato in ingegneria meccanica al Politecnico di Bari, divenuta negli ultimi anni per volume di fatturato e lavori in corso, pari quest’anno a circa 80 milioni, una delle cinque maggiori aziende del comparto nell’Italia meridionale.

Il grande stabilimento di Grumo Appula utilizza energia rinnovabile grazie ai pannelli solari e a una pala eolica alta 30 metri

La Tecnomec Engineering offre alla sua ampia committenza soluzioni di elevata qualità progettuale e realizzativa nei settori dell’oil&gas, della siderurgia, della power generation ed anche della green energy. La società infatti - grazie alle ricerche della sua divisione che opera nell’energia verde e al team per le innovazioni tecnologiche – progetta e realizza, oltre alla costruzione di piping, skid, boiler, compressori, filtri separatori, reattori e carpenteria metallica anche di grandi dimensioni per alcuni dei maggiori player italiani ed esteri come Eni, Edison, Maire Tecnimont, Ilva, BHNuovo Pignone, AMInvestco Italy, Siirtec, Seci Energia, Avio - impianti innovativi per nicchie di mercato, come ad esempio quelli per la generazione di energia da biomasse. Pertanto le prestazioni dell’azienda per i suoi customer includono anche (su loro richiesta) progettazioni e disegni di dettaglio, procurement, prefabbricazione e messa in opera, grazie ad un proprio parco macchine imponente che include fra le altre venti gru telescopiche da 15 a 70 tonnellate, 2 gru Ormig da 40/50 tonnellate, 12 piattaforme aeree elevabili sino a 43 metri di altezza, 6 telehandler da 40 tonnellate, 1 semitrailer Cometto da 100 tonnellate e 25 carelli elevatori a trazione elettrica e diesel.

La scelta compiuta con lungimiranza dall’ingegner Martino sin dall’avvio dell’attività aziendale di offrire alla sua committenza servizi non solo di costruzione e montaggio, ma anche e soprattutto di ingegneria - che grazie all’impiego di elevate competenze professionali si sono sempre più arricchiti con nuove specializzazioni - è un tratto distintivo della Tecnomec Engineering rispetto a molte altre Pmi dell’indotto impiantistico di alcuni grandi gruppi: tali piccole e medie aziende infatti in vari cantieri operano spesso come fornitrici di sola manodopera anche molto numerosa, ma impegnabile solo in attività di manutenzione e montaggio non particolarmente qualificate e perciò a basso valore aggiunto.

La Tecnomec Engineering è stata scelta dal big player arabo Danway per operare congiuntamente sui mercati del medio oriente

Invece, in virtù delle prestazioni del suo Dipartimento di ingegneria capace anche di progettazioni in 3D, la società è chiamata in molti casi a partecipare alla definizione ed esecuzione di lavori particolarmente complessi come, ad esempio, quelli compiuti nelle due raffinerie dell’Eni-R&M a Sannazzaro e Taranto - in quest’ultima, com’è noto, giunge anche il greggio estratto in Val d’Agri in Basilicata - nei grandi cantieri petroliferi del Kashagan nel Mar Caspio in Kazakhstan, in mega strutture oil&gas in Libia, e nel Siderurgico tarantino che è tuttora la più grande (per capacità) acciaieria a ciclo integrale d’Europa.

Con circa 400 addetti fissi, integrabili secondo le necessità con altri folti contingenti di addetti interinali, la Tecnomec Engineering esegue i suoi lavori, con rigorose misure di sicurezza e in regime di controllo della qualità, nel grande stabilimento di Grumo Appula - sul cui tetto sono stati installati pannelli fotovoltaici, integrati come produttori di energia da una pala eolica di 30 metri di altezza - e in un altro vasto insediamento su uno yard nel porto di Taranto, esteso su oltre 70mila metri quadrati, 22mila dei quali sono coperti ed attrezzati con macchinari per costruzioni di elevate dimensioni e per l’assemblaggio finale di pezzi prefabbricati nei due siti aziendali che possono richiedere l’impiego di gru con portata sino a 650 tonnellate o, se necessario, anche superiore. Un altro cantiere della società è a Massa Carrara.

Ora, alla luce della sua solida ed articolata organizzazione aziendale capace di coniugare con competenza e professionalità progettazione ed esecuzione di interventi di varia complessità, non è un caso che la Tecnomec Engineering sia stata scelta dal big player arabo Danway EME-Danway Electrical & Mechanical Engineering LLC - parte della holding Al Nowais, uno dei maggiori gruppi imprenditoriali e finanziari degli Emirati Arabi Uniti - che cercava un partner preferibilmente italiano per operare congiuntamente sui mercati di Emirati, Bahrein, Oman, Kuwait e Arabia saudita.

E questa collaborazione - sancita da un accordo stilato nella primavera scorsa, all’indomani di una accurata due diligence compiuta dal management della società emiratina su stabilimenti, impianti, processi produttivi e tecniche di saldatura dell’impresa italiana - ha trovato il suo avvio nella partecipazione congiunta all’Adipec - The Abu Dhabi International Petroleum Exhibition, una delle maggiori manifestazioni fieristiche dedicate al settore dell’oil&gas nel Medio Oriente e nel Nord Africa che si svolge ogni anno negli Emirati, alla cui ultima edizione hanno partecipato 2.200 aziende provenienti da 136 Paesi, cento delle quali dall’Italia, con oltre 145mila visitatori giunti da tutto il mondo.

Inoltre, i sempre più intensi rapporti di collaborazione della società con alcuni dipartimenti del Politecnico di Bari, hanno portato in questa emergenza pandemica la New EuroArt - una società collegata alla Tecnomec con 80 addetti e oltre 9 milioni di fatturato - a mettere a punto una innovativa mascherina semifacciale per uso prevalentemente professionale in ambito sanitario, più leggera dei prodotti equivalenti presenti sul mercato, con ottimo livello di respirabilità, totalmente riciclabile e con filtro intercambiabile, denominata Lala - acronimo di leggerezza, aria, longevità e ambiente – Mask. Essa è stata presentata a Bari il 27 ottobre in una videoconferenza stampa cui hanno partecipato il prof. Cupertino, Rettore del Politecnico barese, affiancato dai direttori dei Dipartimenti che hanno collaborato al progetto, l’ing. Carlo Maria Martino e l’ing. Mattia Lala inventore del nuovo prodotto. L’azienda potrebbe produrre a regime fra gli 8 e i 10mila pezzi al giorno.

Un ultimo merito vanta la Tecnocmec che impegna nel suo vertice gestionale - una pratica non molto diffusa nel Sud - anche professionalità femminili come quelle di Antonella e Laura Martino, cui si affiancano Biagio Alessandro Martino, Giuseppe d’Alessandro e l’ormai lunga esperienza del fondatore dell’impresa che ricopre anche la carica di Presidente della Confapi-Confimi di Puglia.