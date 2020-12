Si riaprono le rotte del business ancora una volta a trazione cinese

La fine della crisi economica mondiale causa Coronavirus si intravede all’orizzonte. In senso letterale. L’orizzonte è quello fisico, quello degli oceani dove i giganti del mare, le grandi navi portacontainer che collegano quattrocento porti del pianeta, hanno ripreso a navigare con il loro carico di mercanzie. Certo, l’anno scorso si è chiuso con un calo dei traffici del 4,1%: non c’era ancora il Covid ma la guerra dei dazi Cina-Usa e il protezionismo trumpiano. Ma già nei primi nove mesi di questo maledetto 2020 (gennaio-settembre, in piena epidemia) gli stessi traffici sono cresciuti dell’1,7% come ci fa sapere una fonte diretta come il patron della compagnia franco-australiana Cma Cgm (Rodolphe Saadé, ultimo erede della famiglia del fondatore di origine libanese), terzo colosso dello shipping mondiale con un carnet di 170 rotte transoceaniche. A sostenere i traffici e a movimentare i 144milioni di container che ogni anno solcano gli oceani, ancora una volta è la Cina che ha ripreso a crescere (lo ha anticipato il Globalista sul numero scorso di Economy) e che ancora di più crescerà nel 2021 con la firma, dopo un decennio di colloqui iniziati a Bali nel lontano 2011, del più grande accordo della storia economica mondiale che crea una zona di libero scambio in tutto l’estremo oriente, dalla Cina all’Australia, dal Giappone alla Corea del sud alla Nuova Zelanda. L’hanno chiamato Rcep, partenariato economico regionale globale, e rappresenta da solo il 27% del commercio mondiale, il 29% del Pil del pianeta e il 30% della popolazione, come a dire un esercito di consumatori. Per soddisfare una tale domanda, pensate, non bastano i container e le navi oggi disponibili. Al punto che quelli della Cma Cgm hanno deciso di lanciare un prestito obbligazionario da 1,8 miliardi di dollari per rafforzare la flotta con almeno altre 9 portacontainer che si aggiungeranno all’ammiraglia appena varata (il 12 novembre scorso) a Rotterdam, la prima al mondo alimentata a gas liquefatto. «Il business sta ripartendo veloce – spiega Saadé – e non posso permettermi di aspettare la prossima generazione di navi a idrogeno».



Il vaccino figlio della globalizzazione

Ve lo ricordate? All’inizio della pandemia sembrava che l’economia mondiale dovesse fare (e in gran fretta) un passo indietro. Dalla globalizzazione e dal libero scambio al protezionismo fino all’autarchia. Non è andata così. Per fortuna. E la prova non è solo nel balzo della Cina e del Sud Est asiatico e nella ripresa dei traffici marittimi di cui abbiamo parlato prima. La prova, ennesima e decisiva, di quanto servano al benessere globalizzazione e concorrenza è scritta nella vicenda dei vaccini anti-Covid che arriveranno all’inizio del 2021. In estrema sintesi, vaccini sono il frutto migliore della globalizzazione, cioè dell’unione di intelligenze, risorse finanziarie, competenze. Il vaccino della Pfizer, per dire, è nato dall’unione di risorse americane e di competenze tedesche (con il contributo di scienziati turchi!). Quello della Moderna è il frutto della collaborazione tra un’azienda biotech franco-americana e una svizzera (che produrrà il principio attivo). La concorrenza (tra laboratori scientifici e aziende le quali – chiariamolo subito - avranno diritto a un “ritorno sugli investimenti”) ha funzionato. E funzionerà anche nel mondo post-Covid.



E funzionano anche le Borse: tornano i dividendi

Ricordate? All’inizio della pandemia quattro (su 10) società quotate dell’indice europeo Stoxx 600 avevano deciso di congelare il pagamento dei dividendi in attesa di tempi migliori e per dare una prova di solidarietà, come si poteva leggere nei loro comunicati stampa.

Sublime ipocrisia: alla fine dell’anno più di un terzo di queste aziende, secondo gli ultimi dati di Barclays Research, ci ha ripensato e si prepara al classico “pay out”, quasi un’inattesa strenna natalizia agli azionisti. In Francia, per esempio, Orange, il primo operatore telefonico, ha deciso di ripristinare il dividendo allo stesso livello “pre-Covid”, 70 centesimi per azione. «Le aziende sono convinte di poter continuare a lavorare e fare business anche in un contesto sanitario difficile» scrivono gli strategist di Barclays. Non solo nel settore, favoritissimo dal lockdown, delle tlc. Il colosso francese del mattone e delle infrastrutture, il gruppo Bouyges, ha fatto sapere che pagherà il dividendo prima dell’estate. E lo stesso vorrebbero fare le grandi banche europee (dalla francese Bnp Paribas alla spagnola Santander) se non dovessero rispettare il divieto imposto dai regolatori (in attesa della decisione finale della Bce che, questa estate, aveva consigliato di soprassedere). Ma per capire come andrà a finire, basta dare un’occhiata alla tabella finale della ricerca Barclays: più del 20% delle aziende europee quotate remunererà i suoi azionisti. E così sia.