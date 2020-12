La De Micheli nomina D'Agostino amministratore unico di Rete autostrade mediterranee

La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha nominato il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, Zeno D'Agostino, amministratore unico di Rete autostrade mediterranee. Lo si apprende da una nota del Mit. Ram è la società in house del ministero nata con l’obiettivo di attuare il cosiddetto "Programma nazionale delle autostrade del mare" all’interno del più ampio contesto della Rete Trans-Europea dei Trasporti (TEN-T), con specifico riferimento al Corridoio trasversale Motorways of the Sea (MoS). Nell’augurare buon lavoro al presidente D’Agostino, la ministra De Micheli ha ringraziato l’ingegnere Ennio Cascetta per il grande impegno profuso.