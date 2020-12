Aspettando Expo 2020 (che si terrà nel 2022)le aziende si attrezzano grazie al web

Un portale dedicato alle imprese italiane impegnate nei lavori di progettazione, costruzione e allestimento del Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai: è online sacesimest.it/expo2020, una nuova via digitale per accedere alle soluzioni assicurativo-finanziarie e ai servizi di advisory di Sace. Il nuovo sito web rafforza la collaborazione siglata nel 2018 tra Sace e il commissariato generale di sezione Expo 2020, a supporto sia delle aziende partecipanti all’esposizione universale sia di quelle che vogliono cogliere l’opportunità dell’Expo per crescere sui mercati internazionali.

L’appuntamento, che andrà in scena a Dubai dal primo ottobre 2021 al 31 marzo 2022, si spera possa essere, pandemia permettendo, l’occasione per un rilancio in grande stile dell’economia globale. Sarà non solo una vetrina per gli Emirati Arabi Uniti, ma anche una grande occasione per il made in Italy, una rampa d’accesso a mercati ad alto potenziale in cui la presenza e l’azione di Sace possono fare la differenza. Come i mercati dell’Asia, del Medio Oriente e Nord Africa, che non a caso rappresentano insieme complessivamente il 35% del totale degli impegni in essere di Sace. Dalla landing page della nuova pagina web, che è accessibile anche dal sito www.italyexpo2020.it, le aziende che parteciperanno a Expo 2020 Dubai avranno una corsia dedicata e condizioni riservate per accedere a prodotti e servizi messi a disposizione da Sace per l’internazionalizzazione e l’export: agevolazioni per l’accesso al credito e ai mercati dei capitali, coperture assicurative sui crediti commerciali, protezione degli investimenti all’estero, servizi di factoring, informazioni commerciali e recupero crediti. L’ufficio di Sace di Dubai si pone dunque come punto di riferimento per le aziende che operano in Medio Oriente e Nord Africa.

Il forte sostegno italiano per un’esposizione di successo è stato ribadito dal ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, che in missione negli Emirati Arabi Uniti ha visitato il sito di Expo Dubai e ha incontrato i rappresentanti della società organizzatrice dell’esposizione universale insieme al commissario generale italiano per Expo, Paolo Glisenti. Di Maio ha sottolineato come l’Italia stia investendo tutte le risorse necessarie per realizzare un padiglione di grande valore attrattivo, ispirato a principi di sostenibilità ed economia circolare, nonché una perfetta vetrina della tecnologia e del design dell’Italia. Per il ministro Expo Dubai offrirà una piattaforma importante per rilanciare e rafforzare le relazioni economico-commerciali con tutti i Paesi partecipanti. Le esportazioni costituiscono un pilastro fondamentale per la ripresa economica del nostro Paese: per questo la Farnesina, in questi mesi di pandemia, ha lavorato senza sosta per mettere in campo un grande sforzo a sostegno delle imprese italiane, il “Patto per l’export”, un articolato programma di interventi pensato per offrire alle nostre aziende strumenti di formazione, promozione e supporto finanziario in tutte le fasi del processo di internazionalizzazione.