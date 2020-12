Merano chiama Roma chiedendo efficienza e tecnologia, e Roma risponde superando le migliori aspettative. Mondo alla rovescia? Nossignore, soltanto cronaca recente di uno di quei paradossi eccellenti dello strano paese chiamato Italia in cui un’azienda media – 200 dipendenti – riesce a svolgere servizi di estrema complessità e delicatezza, superando concorrenti dalla dimensioni decuple, grazie ad un’estrema competenza e ad una specializzazione quasi maniacale. Stiamo parlando di LF Solution, un’azienda romana che opera nel settore della manutenzione ferroviaria garantendo tutti i processi del ciclo di vita di un treno in modalità certificata: progettazione, realizzazione e manutenzione vera e propria di tutte le componenti usurabili o comunque suscettibili di guastarsi. E naturalmente omologazione.

Nel novembre scorso – è questo il caso di Merano – un treno della più grande azienda di trasporto pubblico locale dell’Alto Adige, la SAD, ha subito un incidente irreparabile: il convoglio, uno Stadler ETR 170.006, è deragliato per una frana caduta sui binari all’altezza di Rio Pusteria ed è stato inevitabile metterlo fuori esercizio. Di regola, la riparazione e la riconsegna avrebbero assorbito oltre un anno e mezzo di lavoro, forse ancor più a causa del Covid. La direzione Tecnica di SAD dell’ingegnere Maurizio Chiusa, ha chiesto agli imprenditori di LF Solution di fare il miracolo e loro lo hanno fatto, per giunta in tempi record. “più che merito nostro è merito dell’ingegnere Maurizio Chiusa si schernisce Riccardo Ferronato socio fondatore insieme a Fabio Barreca di LF Solution. L’ingegner Chiusa, continua Ferronato, ha considerato l’opportunità di stimolare la collaborazione di LF Solution con il costruttore del treno per efficientare gli aspetti temporali ed economici di una commessa così importante per il servizio passeggeri. Rimettere in servizio un treno dopo una riparazione di quella complessità richiede procedure simili a quella di un’omologazione di un treno nuovo. Il che a sua volta richiede competenze di alto profilo. Noi le abbiamo la SAD lo sapeva, ci ha creduto, e si è trovato bene: in soli sei mesi il treno era di nuovo in servizio sui binari, con un sorprendente efficientamento economico e una drastica riduzione del tempo di disagio del servizio per i cittadini».

Lf solution è una piccola azienda romana ad alta specializzazione che opera in tutta italia risolvendo anche le grandi emergenze

Tutto nasce nominalmente tre anni fa, sostanzialmente trenta. «L’azienda l’abbiamo costituita nel 2017, ma integrando competenze e professionalità di super esperti del settore con trent’anni di esperienza. Altrimenti non ci saremmo mai riusciti. Il nostro è un mestiere estremamente complesso. Abbiamo ottenuto la certificazione Ecm è una sigla inglese che in italiano significa “Soggetto responsabile della manutenzione” I passeggeri mai si aspetterebbero che dietro la riparazione e la manutenzione di un treno si celino processi ingegneristici, normativi, amministrativi e gestionali imprescindibili per garantire la sicurezza del treno durante il suo esercizio. Il nostro lavoro garantisce la vostra sicurezza, chiaro?

Piccoli e specializzatissimi. In un settore di colossi. Come motoscafi incursori capaci di prendersi fette di mercato per la loro precisione e velocità. «Pur nelle nostre dimensioni siamo in grado di offrire tutta la filiera delle operazioni di manutenzione, riparazione, certificazione. Per dimensioni, siamo tra i pochi – ed è la cosa che ci distingue e vogliamo far sapere – piccoli ma specializzati che sono riusciti a trovare questa nicchia che le consente di crescere e aprire la strada a giovani risorse qualificate da affiancare ai senior più esperti. E devo dire che quest’esperienza con la SAD ci ha spinti a raccontarci proprio per condividere con il mercato che la specializzazione ci ha messo nelle condizione di applicare le competenze più ampie possibile anche a lavori molto impegnativi».

Inutile dire che i grandi gruppi del settore e gli stessi grandi costruttori ferroviari sono prudenti nel delegare lavori così delicati ma a volte devono farlo, vogliono farlo e hanno bisogno di affidarsi a mani assolutamente sicure. Le piccole imprese peraltro di solito non hanno le certificazioni che invece LF Solution ha conquistato: «Ad essere certificati come noi sono una decina di aziende in tutto e le altre sono solitamente enormi. La nostra peculiarità è che all’interno di una piccola azienda c’è un’ingegneria di altissimo profilo, con 30 anni di esperienza sia nelle manutenzioni che nell’omologazione». Su tutti gli organi di sicurezza dei treni bisogna operare secondo i dettami di un sistema di gestione certificato da un Oif - Organismo Indipendente Ferroviario di terza parte riconosciuto dall’Ansf Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie.

Lf solution è nata tre anni fa mettendo insieme competenze e professionalità di esperti con trent’anni di esperienza

Nella sua agilità operativa, LF Solution riesce poi a svolgere un’altra attività professionale rara: coordinare in team squadre professionali molto grandi di aziende terze. Fungendo da general contractor, in sostanza, nella gestione di squadre professionali esterne complesse: «Sì, ci è capitato di coordinare anche molte centinaia di addetti », commenta Ferronato. In questo senso LF Solution supera, volendo, il limite fisico rappresentato dalle dimensioni delle strutture dirette. «Ad esempio: abbiamo avuto modo di prendere in uso uno stabilimento di 40 mila metri quadrati, dove abbiamo impegnato 2 binari, e in questo stabilimento operano oltre 80 addetti non nostri che hanno lavorato con noi. Abbiamo adottato le nostre procedure certificate, che quest’azienda ospitante non aveva, e abbiamo consegnato il lavoro nei tempi e nei modi voluti».

È evidente che un’azienda come LF Solution non ha bisogno di fare spot pubblicitari televisivi per farsi conoscere: agisce in un contesto dove i grandi clienti sono relativamente pochi e conoscono già perfettamente quali siano i loro fornitori. Ma in un ambiente altamente istituzionale ribadire i concetti-chiave del proprio posizionamento specializzazione, progettazione, realizzazione, certificazione, omologazione, agilità operativa, capacità di coordinamento – è sempre utile, soprattutto perché purtroppo in Italia si sono disperse negli anni delle professionalità eccellenti alle quali noi cerchiamo di ridare il giusto collocamento.

Si pensi che oggi, spiega Fabio Barreca, treni Alta Velocità come i frecciarossa ETR 500 e ETR 1000 e Italo ETR 675 sono nati da ingegneri e da competenze di menti italiane che nel passato era collocate presso Fiat Ferroviaria e AnsadoBreda, italianissime realtà che hanno operato nel mercato ferroviario con commesse internazionali, e devo dire che siamo orgogliosi di rilanciare le competenze italiane che abbiamo in un settore prevalentemente straniero». Anche perché, con questo dna, LF Solution ha raddoppiato il fatturato negli ultimi tre esercizi. Ci avrebbe scommesso, quattro anni fa, Ferronato? “mah, per cautela non lo avrei detto, racconta lui con un sorriso, ma l’ambizione c’era.” La nostra attività proviene da un settore tecnico di logistica e forniture più tradizionale. La visione strategica è sempre stata quella di sviluppare un know how aziendale che superasse le crisi economiche del nostro paese sopravvivendo alle evoluzioni tecnologiche che hanno sempre avuto l’esigenza di competenze sempre più ricercate e valutate favorevolmente dai grandi colossi del mercato ferroviario nel quale ci siamo inseriti gradualmente arricchendoci delle professionalità necessarie.”

La nostra storia dimostra che una piccola impresa tecnologica, basata sulle competenze, che sa individuare le giuste nicchie di mercato, trova sempre il suo spazio – conclude Ferronato – È solo chi si fossilizza a rischiare l’estinzione»!