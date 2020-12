L’avvocato è un partner che crea valore per l’azienda

L’ultima grande operazione in ordine di tempo risale a novembre, tra un lockdown e l’altro, quando la Società tra Avvocati per Azioni AvvocatoGaeta ha chiuso per conto della multinazionale Adler – leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi acustici e termici per auto – l’acquisizione delle attività italiane polacche e brasiliane dell’Acoustics: ramo d’azienda della Sts Group Ag, società di diritto tedesco quotata alla Borsa di Francoforte.

Fondata da Piero Gaeta, figlio d’arte (il padre Ugo è stato tra i più stimati ed amati professionisti del Foro di Napoli), la AvvocatoGaeta ha rotto un tabù molto radicato nel Mezzogiorno per il quale l’attività forense mal si concilia con la governance e l’organizzazione tipiche di una vera azienda. E invece, senza trascurare il peso della tradizione, l’innovazione è proprio la cifra distintiva della law firm partenopea specializzata in diritto d’impresa.

Piuttosto che la semplice attività di consulenza, come esplicitamente dichiarato dal patron Piero, la mission di AvvocatoGaeta è la creazione di valore per il cliente. Che trova al proprio fianco un partner “non solo per gli aspetti legali, tributari, societari e finanziari - com’è specificato nel sito – ma anche nelle scelte strategiche”. E oggi non c’è affare imprenditoriale di una certa taglia o di una particolare complessità che non veda coinvolto a Napoli e dintorni il team di Gaeta.

Diviso in gruppi di lavoro, lo staff della compagnia forense è formato da personale esperto e giovani intraprendenti la maggior parte dei quali proviene dalle fila della famiglia con i figli e i nipoti di Piero in prima linea: Aurelio, Fabiana, Maria, Alessandra, Ugo… Tutti rigorosamente Gaeta per affermare la vocazione di casa e consentire al mentore, padre e zio, di recuperare un po’ di tempo libero da dedicare a un’altra sua passione: quella per l’allevamento e l’allenamento dei cavalli.