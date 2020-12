Ci piace/ Una laurea honoris causa che premia il self-made-man

L’Università statale di Palermo ha conferito la laurea honoris causa in Scienze economico-aziendali a Tommaso Dragotto, fondatore di Sicily by Car

Autodidatta, per forza. A diciassette anni, prima ancora di prendere la patente, già noleggiava automobili! Tommaso Dragotto, palermitano doc e spasimante innamoratissimo della sua Sicilia, è stato ben scelto dal Rettore dell’Università di Palermo Fabrizio Micari come destinatario della più solenne onorificenza accademica prevista dall’ordinamento italiano. È un self-made-man vero, e dunque anche in gran parte un’autodidatta. Ma veramente meritava e da tempo questo encomio istituzionale.

Chi conosce Dragotto sa che un riconoscimento del genere non solo l’ha profondamente commosso e gratificato, ma soprattutto è stato assolutamente meritato. Oggi la sua Sicily By Car – Autoeuropa è l’unica compagnia di autonoleggio a capitale italiano, l’unica a contrastare il mercato ai big delle multinazionali, l’unica ad essere riuscita a sbarcare all’estero, e con più sedi, la prima ad aver puntato sull’elettrico e ad essere, per percentuale di veicoli verdi, più avanti di tutte.

In questi lunghi mesi di crisi del turismo, Dragotto ha tenuto duro, riducendo i motori al minimo, ma andando avanti. E a testa alta ha potuto presentare all’Università la sua lectio magistralis “L’energia del costruire. Imparare dal passato, costruire il presente, immaginare il futuro”.

«Ringrazio il Magnifico Rettore dell’Università di Palermo, Fabrizio Micari, e tutto il corpo docente – ha commentato - per avermi reputato meritevole di questo riconoscimento e per aver voluto conferire ufficialità didattica e scientifica al lavoro di tutta una vita, non potevo ambire a null’altro per coronare i risultati del mio impegno».