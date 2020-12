Semplificazioni, in piena emergenza servono norme chiare

Snellire la fitta selva di norme e procedure burocratiche che finisce per ingolfare gli appalti e bloccare lavori e opere necessarie alla nostra economia, soprattutto in una fase di emergenza come l’attuale. Questo l’obiettivo del Dl Semplificazioni, la cui recente entrata in vigore ha permesso allo Studio Legale Di Pardo, specializzato, tra le altre cose, in diritto degli appalti pubblici, di misurare sul campo l’effettiva efficacia delle innovazioni introdotte. Se ne è discusso nel corso del Digital Debate organizzato da Consenso Europa, società del gruppo Hdrà specializzata in Public Affairs e Comunicazione strategica, cui hanno preso parte gli avvocati Giuliano e Salvatore Di Pardo e il Sottosegretario al MIT Salvatore Margiotta. Nell’analisi di Giuliano Di Pardo diverse semplificazioni stanno avendo efficacia reale, come l’innalzamento della soglia per gli affidamenti diretti, l’eliminazione e/o riduzione delle garanzie provvisorie, e la riforma dell’abuso d’ufficio e della responsabilità contabile. “Tuttavia,” ha continuato, in queste settimane di vigenza del decreto i dati rilevano “ancora diverse criticità, legate alla mancata applicazione della nuova legge. Come l’emissione dello stato di avanzamento e del certificato di pagamento a 15 giorni dall’entrata in vigore della legge, o il mantenimento in molti bandi di previsioni e obblighi che il Semplificazioni ha in realtà eliminato.” Salvatore Di Pardo ha poi sottolineato come sia necessaria anche un’estrema precisione nella scrittura del testo normativo: “il dubbio ingenerato da una norma non precisa paralizza l’attività dei progettisti e degli uffici pubblici. Così si rischia di vanificare i cambiamenti introdotti, aumentando il contenzioso ed il conseguente ritardo nella definizione dei procedimenti.” Osservazioni cui il Sottosegretario Margiotta ha risposto assicurando massimo impegno per una precisa applicazione delle norme inserite nel provvedimento.