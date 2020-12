Finalmente una donna a capo di Assoholding

Avvocato, esperta di formazione, finanza e relazioni istituzionali, madre di due bambini, Matteo e Marco, e, nel lavoro, una manager con una visione. Si chiama Barbara Cortese e dal 20 ottobre 2020 è il nuovo Segretario Generale di Assoholding. Barbara Cortese vi entra tre anni fa, come Responsabile Relazioni Istituzionali. Nei tre anni che l’hanno condotta ad assumere il nuovo ruolo in Assoholding, Barbara Cortese ha contribuito significativamente a questo rinnovamento, secondo la sua visione che parte da un assunto: le imprese italiane sono per lo più aziende di famiglia e gli imprenditori raccontano soprattutto una storia di valori, come coraggio, dedizione, motivazione, coinvolgimento dei propri dipendenti. Da qui obiettivi e propositi del nuovo Segretario Generale: tutelare questo enorme patrimonio fatto di ricchezza umana e professionale offrendo alle imprese gli strumenti per crescere nel tempo, nel rispetto della propria cultura d’impresa; rendere Assoholding un player all’avanguardia, non solo dal punto di vista tecnico, quale già è, ma anche politico e manageriale, ispirando e promuovendo modelli di governance fondati su un’idea di sostenibilità che si muova davvero verso la creazione di valore e valori per la società. Saranno infatti proprio le imprese le vere protagoniste del cambiamento, assolvendo anche alle funzioni sociali a cui le istituzioni spesso non riescono a provvedere, ad è a queste imprese che Assoholding rivolge il proprio sostegno, promuovendo il modello holding come modello d’impresa sostenibile.