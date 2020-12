Posizionatevi online, o preparatevi a fallire!

“La situazione mondiale di questo 2020 ha semplicemente accelerato il processo per molte attività commerciali in svariati settori: chi non si è digitalizzato, o tutt’ora continua a voltare la faccia al mondo online non curando in modo professionale i propri Social e/o con un sito web, è destinato a chiudere” - sono le parole pungenti di Giuseppe Cesarano, giovane imprenditore napoletano in piena ascesa nel mondo del marketing online.

“All’età di 16 anni sapevo solamente due cose: che non volevo andare più a scuola, e che non volevo fare la vita da dipendente. Così mi sono rimboccato le maniche prima lavorando nel negozio di famiglia imparando l’arte, come si suol dire, e poi avviando alcuni progetti personali. Dopo svariati fallimenti, che fanno parte del percorso di ognuno di noi, ho creato da zero la mia agenzia (oggi con vari collaboratori) dove negli ultimi 3 anni abbiamo aiutato molti imprenditori e titolari di attività commerciali a posizionarsi online creando ecommerce e gestendo advertising, ma soprattutto, centinaia di profili Instagram per la crescita e visibilità, creando storie di successo e risultati conseguibili”.

Ad Economy Giuseppe ci racconta l’ultimo anno-epidemico, e i suoi progetti di espansione: “Perseveranza e dedizione sono stati per me un cocktail esplosivo per tutto questo. Quest’anno nel primo lockdown abbiamo fatto +500%, mentre in questa seconda ondata abbiamo fatto in un solo mese ciò che la volta precedente avevamo fatto in tre mesi. I progetti online della mia azienda volano, e siamo pronti ad espanderci fuori Italia già dall’anno prossimo. Amo questo paese... ma questo paese non ama e non cura noi giovani talenti, con ambizioni infuocate e voglia di farcela. Pertanto, ci comportiamo di conseguenza. Quello che mi ha fatto crescere? Le porte sbattute in faccia dalle persone quando ero agli inizi e ancora inesperto. Oggi sono proprio loro a cercarmi molte volte, ma con un prezzo da pagare più alto… e spesso i soldi non c’entrano”.

