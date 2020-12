Come reinventare l’esperienza in-store

L’avvento del Covid-19 ha avuto un profondo impatto su come i consumatori effettuano acquisti in tutto il mondo. I dati di eMarketer, ad esempio, stimano che l’e-commerce in Europa occidentale salirà quest’anno del 16,9% - ben al di sopra della sua previsione pre-pandemica dell’8,8%. Se l’e-commerce da solo non è sufficiente a far crescere le nostre aziende, quali strategie devono adottare i retailer nel 2021 per promuovere uno sviluppo profittevole? La risposta si trova nella trasformazione omnicanale e nella capacità di reinventare il ruolo del negozio per una “nuova normalità”. Non c’è dubbio che i negozi fisici saranno ancora una volta una parte molto rilevante del retail-mix. Ciò che cambierà sarà il ruolo del negozio nel percorso di acquisto dei clienti. Una recente indagine di Aptos tra i professionisti del comparto retail indica “che migliorare la coerenza dell’esperienza del cliente tra e-commerce e negozi fisici è una delle priorità per i retailer nei prossimi 12-18 mesi”. Per chi inizia il percorso di trasformazione digitale del negozio, ecco quattro considerazioni. Primo: osservare il proprio brand dal punto di vista del cliente, ovvero testare sul campo l’esperienza del consumatore che voglia interagire con un negozio in modo digitale, prima di entrarci fisicamente. Secondo: identificare il ruolo giusto per ogni punto vendita, e alcuni negozi possono essere reinterpretati come centri di esperienza o showroom, mentre altri possono avere, ad esempio, uno spazio di vendita abbinato a uno spazio dedicato allo stoccaggio e alle attività di click-and-collect e ship-from-store. Terzo: eliminare i silos per ottenere una visione unificata di clienti, ordini e scorte. Quarto: investire nei propri collaboratori per offrire esperienze coinvolgenti e personalizzate.