Gli auguri di Cassioli, supercampione

paralimpico: "Il senso delle avversità" Daniele Cassioli è uno sciatore nautico e fisioterapista italiano, cieco dalla nascita. Ha conquistato 25 titoli mondiali, 25 titoli europei e 41 titoli italiani. In virtù dei risultati ottenuti a livello internazionale, è considerato il più grande sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi. In questo video rivolge a tutti noi i suoi auguri speciali al termini di un anno nero per tutti.