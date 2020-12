La blockchain è maggiorenne e sta abilitando nuovi business

L'evoluzione tecnologica riesce sempre più a rispondere alle esigenze di certezza e celerità richieste dal mondo imprenditoriale, con aumento delle prestazioni e vantaggio in termini comunicativi.

La blockchain, in particolare, è una tecnologia che consente di creare all’interno di una rete informatica una concatenazione di nodi. Si tratta di un database, pubblico o privato, gestito in modo decentralizzato, che archivia e conserva i dati in blocchi, organizzati in ordine cronologico ed uniti tra loro dalla crittografia, senza necessità di un intermediario.

Se fino a qualche anno fa una tecnologia simile sembrava pura utopia, l’evoluzione e la fiducia nella stessa, si è riflessa anche nel mondo giuridico ed ha portato il legislatore a riconoscerne dignità normativa (art 8 bis decreto semplificazioni 2019 – L. 11/02/2019).

Sebbene le tecnologie blockchain più diffuse e sviluppate siano senza dubbio quelle sperimentate dal mondo finanziario (Bitcoin), le stesse iniziano ad avere applicazione anche in settori diversi, in grado di offrire un nuovo rilancio alle imprese.

Attualmente, i settori di business che riscontrano maggior interesse alla blockchain ed allo smart contract, sono il food e la supply chain, settori che più degli altri, sono chiamati a rispondere ad esigenze di tracciabilità della filiera, a garanzia delle informazioni sugli alimenti o dell’autenticità dei prodotti.

Da Carrefour per la trasparenza della filiera del pollo biologico e dei limoni di Sicilia (con IBM’s Food Trust), a Asia Pacific Rayon (“Follow Our Fibre” by Perlin) per la tracciabilità del processo produttivo della viscosa biodegradabile, numerose iniziano ad essere le applicazioni pratiche della blockchain.

Nondimeno, lo smart contract, che sfrutta la tecnologia blockchain e che ha l’ineguagliabile vantaggio di eseguirsi in autonomia al verificarsi di una o più condizioni (“if – then – else”) consente rapporti commerciali più snelli con ridotti profili di contestazione. Tale contratto, pertanto, mediante l’uso della tecnologia diviene immodificabile ed eseguibile “automaticamente”

Anche lo smart contract è stato esplorato negli ultimi anni da diversi settori di business. In ambito assicurativo, l’utilizzo dello strumento sta semplificando moltissimo la gestione stessa del contratto nel momento del bisogno. Il mondo assicurativo ha, infatti, bisogno di sicurezza, trasparenza, affidabilità, e lo smart contract sembra poter dare un forte impulso di innovazione. Esempi concreti sono attualmente in uso per ritardi o cancellazioni dei voli, permettendo di automatizzare la richiesta di rimborso e il pagamento dell’indennizzo. Altre sperimentazioni sono in corso da parte di Sompo, Allianz. Tokio Fire & Marine, BNP Paribas Caridf.

Ulteriore caso concreto è stato attivato da Michelin, che con il progetto “Tyres as a service" prevede l’utilizzo di uno smart contract per l’installazione di sensori sugli pneumatici con invio di notifiche e raccomandazioni, offrendo pertanto servizi aggiuntivi.

In conclusione, la tecnologia blockchain e lo smart contract possono certamente essere un vantaggio competitivo per le imprese. Il percorso di attivazione dovrà partire da una valutazione delle concrete applicazioni nel singolo contesto, richiamandosi a quanto sopra evidenziato. Su tale tema, è stato costituito un gruppo di lavoro tra imprese e professionisti al fine di condividere esperienze e specifiche esigenze e favorire le prime valutazioni ed i primi orientamenti.

*Managing Partner – Studio Legale Santosuosso Avvocati Lexcom - verona@santosuosso.it

** CEO Mansutti spa