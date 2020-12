Il marketing ha bisogno di... marketing

Il marketing ha bisogno di fare un po’ di… marketing su se stesso per rilanciare la propria immagine offuscata. È quel che emerge dallo studio “Il marketing in Italia. Cosa pensano i manager, gli imprenditori, i consumatori”, realizzata da Liuc e Società italiana marketing.

«L’idea di fare una ricerca su questo tema» dice Chiara Mauri, vicedirettore della scuola di economia e management della Liuc, «ci è venuta dopo che sul numero dell’Italian journal of marketing di febbraio è stata pubblicata un’analisi di 500 post su Facebook con la parola marketing, che dipinge un quadro estremamente negativo: i consumatori lo descrivono come aggressivo e manipolatorio». Un’analisi che si è inserita in un clima generale già ampiamente sfavorevole: «La letteratura mondiale è negativa» sottolinea la Mauri, «il marketing è una delle funzioni aziendali, ma diversamente dalla produzione, dalla finanza e da altre funzioni è spesso dipinta come qualcosa che fa male ai consumatori e alla società; e molti articoli di quotidiani nazionali ne parlano in senso ironico: è tutto marketing, ha fatto marketing… una concezione negativa che non corrisponde alla realtà».

A questo si è aggiunta una considerazione tratta dalla vita personale: «Anche le mie amiche mi accusano spesso: voi del marketing!» racconta il vicedirettore della scuola di economia e management della Liuc, «salvo poi fare carte false perché i loro figli trovino un posto di lavoro proprio nel mondo del marketing… Il che fa capire che in fondo qualcosa non torna in questa visione di accusa della letteratura e dell’opinione comune».

I marketing manager non hanno accesso alle stanze dei bottoni eppure avrebbero le competenze per partecipare alle decisioni

Per lo studio sono stati intervistati 1530 manager e imprenditori che si occupano più o meno direttamente di marketing, e 935 consumatori statisticamente significativi della popolazione italiana; e analizzati 19988 tweet con la parola marketing.

«Gli addetti ai lavori sottolineano che si vede solo una piccola parte di un grande lavoro che rimane dietro le quinte» rimarca la Mauri, «il lavoro del marketing è enorme, aiuta a progettare prodotti e servizi che rispondano a reali esigenze, la comunicazione viene dopo. Il compito del marketing è migliorare la vita delle persone, e può dare un importante contributo anche a rilevanti questioni sociali». Eppure i protagonisti del marketing non hanno accesso alle stanze dei bottoni. «I marketing manager non sono nei cda delle aziende e non partecipano alle conversazioni sui grandi temi della società e del mondo» afferma il vicedirettore della scuola di economia e management della Liuc, «ne avrebbero le competenze ma non gli sono attribuite, non si riconoscono le loro potenzialità. Eppure gli addetti ai lavori hanno una visione positiva del loro mestiere, e sono in tanti; dovrebbero dunque fare un po’ di marketing sulla professione del marketing».

Uno sguardo all’opinione dei consumatori, così come risulta dalle interviste e dai tweet, confuta almeno in parte la vulgata generale negativa sul marketing. «La minestra è buona ma un po’ tiepida» riassume la Mauri, «i consumatori non hanno una visione negativa del marketing ma neanche positiva, si collocano in the middle of nowhere, da 1 a 5 intorno al 3».

Per l’esattezza, tra i consumatori intervistati si dimostrano nettamente critici in 39, tiepidi 777, positivi in 119. Una tendenza confermata dall’analisi dei 20mila tweet: 3751 sono negativi, 12386 neutrali, 3878 positivi.

«Tra i consumatori non abbiamo ritrovato la visione negativa dipinta dalla letteratura» conclude il vicedirettore della scuola di economia e management della Liuc, «basata non su ricerche ma su opinioni che, salvo qualche eccezione che conferma la regola, non sono mai suffragate da dati e analisi».