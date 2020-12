Nella prestigiosissima classifica annuale di Variety dedicata alle 500 “persone cinematografiche” più influenti dell’anno, la “Variety 2020”, è stato inserito per la prima volta Andrea Iervolino, fondatore della società di produzione di contenuti cinematografici e televisivi per il mercato internazionale Iervolino Entertainment.

Per lui – 33 anni, italo-canadese trasferitosi 16 anni fa tra Los Angeles e Toronto – questo è un periodo di riconoscimenti. Ha recentemente ricevuto l’Exploit International Cinecibo Award e tre mesi fa a Roma il Premio Eccellenza Italiana, mentre una delle sue recentissime produzioni, il cartoon Artic dogs, ha ricevuto Arctic Dogs ha ricevuto il premio Migliore Animazione alla 24° edizione di Cartoons on the Bay.

Detto ciò, Variety è la bibbia del giornalismo sul cinema a livello globale e ha scelto per questa edizione della sua classifica dei cinquecento personaggi top nel mondo soltanto 10 italiani, tra cui appunto Iervolino. Insieme a lui, tra i nuovi italiani in classifica, Eleonora Andreatta - vice presidente serie originali italiane a Netflix, e Domenico Procacci - produttore di Fandango.

“Sono onorato di questo riconoscimento che arriva in un momento di forte sviluppo della società che ho fondato solo pochi anni fa – ha commentato lui - Dopo una felice quotazione in Borsa la scorsa estate, e alcuni film di successo fra cui il pluripremiato “Waiting for The Barbarians” presentato al Festival di Venezia, la società è molto attiva nel settore degli short content di animazione con i quali abbiamo scalato le classifiche delle principale piattaforme di Video on Demand e che siamo certi ci daranno ancora molte soddisfazioni”.

Iervolino Entertainment è una Global Production Company specializzata nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi fondata nel 2011 a Roma. Vantando rapporti con partners internazionali di primario standing, interagisce con attrici ed attori di fama internazionale per lo sviluppo di produzioni audiovisive destinate alla distribuzione internazionale. I contenuti delle produzioni audiovisive della Società sono considerabili di standing hollywoodiano, essendo pensate per il mercato globale e prevedendo la partecipazione di attori di fama internazionale come ad esempio Johnny Depp, Morgan Freeman e Robert Pattinson. Le opere sono girate direttamente in lingua inglese.

Iervolino Entertainment avvia la produzione dei contenuti cinematografici e televisivi dopo aver stipulato contratti di cessione di diritti di distribuzione internazionale che prevedono la corresponsione del c.d. minimo garantito, trasferendo pertanto il rischio di performance dell’opera ai distributori internazionali. I primi ricavi sono registrati alla consegna del film, mentre i ricavi di back-end sono contabilizzati quando realizzati negli esercizi futuri. La Società rimane poi titolare dei diritti sulle proprietà intellettuali sfruttabili negli anni successivi alla produzione dei contenuti tramite diritti di remake, sequel e altri prodotti derivati.