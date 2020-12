«Da canoista dico agli sponsor: sport minori, risultati migliori»

«Io Ho sempre sostenuto che non esistono sport di Serie A o di Serie B, ma esiste lo ‘sport’ con la sua nobiltà di valori e la sua importantissima funzione sociale, testimoniata ancor di più in questo difficile momento», dice Luciano Buonfiglio, presidente della Federazione italiana canoa Kayak ed ex vicepresidente del Coni, una vita per lo sport (è stato olimpionico a Montreal) e per il management (è stato top-manager in grandi banche ed assicurazioni). «Le Olimpiadi – prosegue - chiaramente sono il punto più alto, i riflettori sono puntati meritatamente sulle singole discipline, sono il momento in cui il grande pubblico scopre la vera essenza dello sport, con quel pizzico di nazionalismo che non guasta mai. Mantenere alto l’interesse, magari con lo strascico di una medaglia, non è cosa facile. Bisogna investire in comunicazione, intercettare gli spazi e proporre cose nuove.

Ma se non c’è pubblico, come si può ovviare, cosa bisogna inventarsi?

Quello che servirebbe è una presa di coscienza dei media, i quali dovrebbero svolgere anche una funzione educativa nei confronti dell’utente. Abituare il fruitore ad un menu più vario e non monotematico o quasi. Basta sfogliare uno dei quotidiani sportivi italiani per rendersi conto dello spazio esiguo dedicato agli altri sport. Spazio che sta costantemente diminuendo, stessa cosa per le televisioni. Il web invece si è rivelato ancora una vetrina importante. Servirebbe un patto sociale tra federazioni e media, per destinare una quota legittima di spazio agli altri sport, i quali però a loro volta dovrebbero impegnarsi per offrire uno spettacolo sempre più qualitativo.

Spesso, in compenso, c’è un ben più forte legame degli sportivi e delle loro famiglie con le discipline meno diffuse ma più identitarie, come quelle della canoa e del kayak rispetto a quello che c’è con il calcio. Non crede?

Uno sport come il nostro, che richiede grande impegno e fatica, lo pratichi perché ne sei innamorato. Essere un canoista significa avere spirito di adattamento, determinazione, rispetto dell’ambiente e degli avversari. La prima sfida che affronti e contro te stesso e contro i tuoi limiti, questo ti aiuta a crescere come persona nella vita quotidiana. È uno sport fortemente identitario che grazie alle sue peculiarità coinvolge interamente le famiglie. Se sei un canoista, lo sarai per tutta la vita.

La qualità dell’attenzione e della partecipazione del pubblico agli eventi sportivi della canoa può rappresentare un valore aggiunto per l’apprezzamento e la memorizzazione delle attività di branding e di marketing da parte degli sponsor?

All’interno del nostro mondo ci sono diverse discipline: slalom, velocità, paracanoa, discesa e canoa polo. Ognuna ha le sue peculiarità e di conseguenza location e caratteristiche organizzative e logistiche diverse. Le nostre sedi di gara passano da teatri naturali come le rapide di un fiume e le acque di una lago, ad ambienti urbani con gli impianti artificiali nei centri abitati. Questo ci permette di presentare un’offerta differenziata al pubblico e di intercettare così target differenti. Abbiamo un pubblico eterogeneo ma in maggioranza giovanile nella fascia di età tra i 14 e 40 anni. Sono i dati che ci forniscono i nostri canali social che proprio durante le nostre manifestazione raggiungono i picchi più significativi di engagement durante l’anno. Senza dimenticare che le principali manifestazioni internazionali vengono costantemente trasmette in Italia da emittenti di primo piano come Rai ed Eurosport. Credo che qualsiasi brand possa trovare la giusta e soddisfacente collocazione durante i nostri eventi e in generale nella nostre attività. Non dimentichiamoci che in questo quadriennio si disputeranno ben due Olimpiadi, un evento senza precedenti che rappresenta un valore enorme per chi vuole investire in sponsorizzazioni.

Come si può incrementare l’audience della canoa?

Uno studio pubblicato lo scorso anno sulla capacità di coinvolgimento di uno sport sulla base dei valori percepiti dal pubblico, vede la canoa al secondo posto e il calcio al 25°. Quello che abbiamo fatto in questi anni, oltre a puntare su una costante azione di media relations con le testate tradizionali, è stato quello di costruire una nostra community, fidelizzando gli utenti offrendo loro contenuti di qualità e calibrati sulle esigenze del momento. Penso all’investimento che abbiamo fatto sulla diretta streaming delle gare nazionali che ci ha ripagato in termini di fidelizzazione. Oggi possiamo contare su una fan base di 30.000 persone su Facebook e oltre 10.000 follower su Instagram. Numeri che di fatto triplicano quelli dei tesserati a dimostrazione che la nostra audience non è composta soltanto da praticanti della canoa, ma da persone che sono attratte dal nostro modo di vivere lo sport. Quello che dobbiamo continuare a fare è trovare sinergie con i media ma soprattutto con le aziende per raccontare insieme una storia di successo e abbracciare sempre più pubblico.

Quali valori specifici evoca e gratifica la canoa, tali da poter coinvolgere positivamente anche l’immagine degli sponsor: ambientalismo, lealtà sportiva, avventura?

Ambiente, inclusione sociale e sicurezza. Sono i temi del momento ma sono da sempre i valori che ci contraddistinguono. Lo sport è da sempre portatore di messaggi positivi, noi in più abbiamo una naturale vocazione per la tutela ambientale, le acque sono il nostro elemento, per l’inclusione sociale con la paracanoa - perché in canoa siamo tutti uguali - e per la sicurezza, perché oltre al know how il nostro sport si pratica singolarmente - da soli o in gruppo ma per forza di cosa distanziati - e all’aria aperta. Su questi temi già molte istituzioni, come il Ministero dell’Ambiente e il Wwf, e grandi aziende hanno voluto affiancare il loro nome a quello della Federazione. Ci sono tantissime aziende, nei settori più disparati, con cui abbiamo affinità di valori, si tratta solo di mettersi seduti e individuare lo storytelling vincente.