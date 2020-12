E’ una storia chiarissima, importantissima e quindi ovviamente ignorata dai grandi mass-media, che dovrebbero invece metterla subito accanto alle news sul Covid. Riguarda lo strapotere di Facebook in particolare e dei social media in generale sulle nostre vite, sulle nostre menti, in particolare su quelle delle persone più ingenue. Insomma riguarda la sicurezza della società. E nessuno se ne occupa.

L’ha fatto la Apple che ha deciso di costringere le App che vogliono avere accesso all’App Store di chiedere esplicitamente agli utenti il permesso di raccogliere i loro dati, sia dagli iPhone che dagli iPad. Facebook si è messa a strillare, dicendo in sostanza che se questa richiesta dovesse suscitare teoppi “no” da parte degli utenti, ne deriverebbero gravi problemi alle picclle imprese che fanno pubblicità su Facebook.

Naturalmente è una vomitevole bugia. Le piccole imprese inserzioniste di Facebook già oggi pagano troppo per quel che ottengono, e ciò avviene perché Facebook, abusando della propria posizione dominante – della quale cosa è ufficialmente accusata da 48 Stati americani e dell’autorità antitrust degli Usa - ha tenuto alti i prezzi.

Ciò non vuol dire che Apple sia uno stinco di santo. A sua volta, ha creato uno sbarramento costosissimo all’ingresso di qualsiasi App nel proprio App Store, e da molti anni, a sua volta abusando della propria posizione dominante.

Ma almeno – come sottolinea l New York Times – la Apple sta riconoscendo alcuni degli eccessi della situazione e sta muovendo qualche timido passo per sanarlo… Zuckemberg no.

Però c’è qualcosa di insoddisfacente nel ragionamento pur animoso sostenuto dalla Apple. La tratta dei dati, in sé la peggior violazione dei diritti dell’individuo della storia dopo la tratta degli schiavi, si fonda sul presupposto falso del consenso informato. Tutte le volte in cui ciascuno di noi clicca sul tasto con cui accetta che il sito nel quale sta iniziando a navigare raccolga i cookies che la sua navigazione lascerà, ebbene: ciascuno di noi affida numerose e preziose informazioni su se stesso a degli estranei, che oggi al 99,99% dei casi, se ne avvalgono nel modo più stupido, cioè sparando a raffica messaggi pubblicitari del tutto inutili agli inserzionisti e semplicemente noiosi per chi li riceve. Ma con quegli stessi dati chi ce li ha presi potrà un domani far ben di più e ben di peggio: condizionare le nostre scelte.

Già: eppure il consenso noi l’abbiamo dato! E’ questo il punto su cui Facebook e compagni speculano. Noi diamo il consenso. Noi diciamo sì. Non capiamo il male che facciamo a noi stessi con questo “sì”, e alla società, ma diciamo “sì”. Quindi bisognerebbe semplicemente proibire la raccolta dati, esattamente come le leggi degli stati civili proibiscono la schiavitù e puniscono chi la commette, anche nei rari casi in cui le vittime di questa schiavitù siano consenzienti, cioè quando per amore o per paura abbiamo accettato di essere schiavi dei loro sfruttatori.

La sentenza 1090 del 2007 della Cassazione penale stabilisce che “le condotte costitutive della fattispecie criminosa di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù hanno tra loro in comune lo stato di sfruttamento del soggetto passivo, e di quest'ultimo implicano il maltrattamento, a prescindere dalla percezione che questi abbia della sua situazione”.

Ecco la chiave: “a prescindere dalla percezione che questi abbia della situazione”. I social ci schiavizzano anche se noi glielo permettiamo, e vanno non solo puniti ma soprattutto messi nella condizione di non poterlo più fare. Quei nostri “sì”, questi nostri consensi, non sono per niente informati di ciò che comportano.