BMW Serie 4: non solo doppio rene

La seconda generazione di BMW Serie 4 cambia molto, sia a livello estetico sia sotto la carrozzeria. Il nuovo modello aumenta di dimensioni rispetto alla prima serie ed è impossibile non notare il nuovo doppio rene, molto generoso, ispirato ad alcuni modelli del passato. I fari Full LED ricordano quelli dalla Serie 8, cui si ispira anche la linea molto filante, accompagnata dai cerchi in lega che hanno dimensioni da 17 a 19 pollici.

L’abitacolo è più somigliante alla Serie 3, con pochi tasti fisici e due schermi: il display del quadro strumenti è da 12,3 pollici mentre di serie, in posizione centrale sulla plancia, c’è il 10,25 pollici, basato sul sistema operativo BMW 7.0.

Subito disponibili i benzina e Diesel 4 cilindri, mentre l’unico 6 cilindri al lancio è l’M440i xDrive Coupé da 374 CV, dotata della trazione integrale, disponibile come optional anche per la 420d mild hybrid, da 190 CV. Per tutte le motorizzazioni di serie lo Steptronic a 8 rapporti automatico.