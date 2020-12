È perfetta per girare in città con la coscienza a posto. Di più, con quel filo di spocchia che pervade chi, non solo sa di essere su una piccola auto molto chic come una Mini, ma anche di potersi appiccicare addosso un inconfondibile connotato green, ecofrendly, insomma, di tendenza. Per questo ha elementi distintivi molte ben riconoscibili rispetto agli altri modelli del marchio britannico prodotti da Bmw: il frontale con una “spina stilizzata” bella grande che si ripete in diverse dimensioni su ogni lato della vettura, gli specchietti con colori sgargianti, gli stessi che si ritrovano sulla calandra, i cerchioni dal disegno così particolare da apparire, agli occhi di tutti per lo meno strani.

D’altra parte la Mini Full Electric è nata per farsi notare, per dare a chi la guida un’immagine precisa, distintiva. Centrato questo obiettivo, t tutto il resto appare secondario. Ed è un peccato, perché oltre al vestito e all’immagine in questa Mini a zero emissioni c’è molto di più. Prima di tutto è veloce, molto veloce. O meglio va veloce perché ha una velocità di punta limitata a 150 chilometri all’ora, ma quello che conta per un’auto da città è l’accelerazione e in questo campo la Mini Full Electric riesce ad andare da zero a 60 chilometri all’ora in meno di 4 secondi, come la maggior parte delle auto sportive in circolazione. In più la trazione elettrica porta il concetto di go-kart feeling in una dimensione completamente nuova, migliore. È il combinato disposto tra un motore elettrico, più piccolo e significativamente più leggero di un motore a combustione, e la posizione della batteria ad alta tensione che si trova nella parte più bassa del veicolo tra i sedili anteriori e sotto i sedili posteriori. Con il baricentro così abbassato, un propulsore da 184 cavalli e 270 Nm, la trazione anteriore e il nuovo sistema di trazione con controllo dello slittamento delle ruote anteriori, la rendono più agile, maneggevole, facile da controllare anche in curva e ad alta velocità.

Il guidatore può, poi, adattare l’impostazione del veicolo alle condizioni stradali e alle proprie preferenze personali scegliendo tra quattro modalità di guida. Accanto alla modalità Mid che privilegia il comfort, c’è quella sportiva che consente una curva di sterzata più diretta e una risposta più immediata del sistema di guida, e quelle Green, due, orientate alla massima efficienza. Nella versione Green+ si arriva persino a limitare o disattivare riscaldamento, aria condizionata e sedile riscaldato per aumentare l’autonomia del veicolo. La Mini acquisisce anche le caratteristica esperienza di guida dei modelli full electric del Gruppo Bmw: lo one-pedal feeling che consiste in una decisa decelerazione del veicolo quando il guidatore toglie il piede dall’acceleratore. L’effetto immediato è la possibilità di guidare l’auto con un solo pedale, senza mai usare il freno. Quello nascosto è una ricarica della batteria con l’energia cinetica che si trasforma in energia elettrica e aumenta l’autonomia. Quest’ultima, dopo una ricarica completa che può essere fatta con una presa domestica, a muro o in una stazione di ricarica pubblica con carica diretta e continua fino a 50 kW, va dai 235 ai 270 chilometri. La Mini Full Electric è equipaggiata di serie con un quadro strumenti su misura per il modello, costituito da uno schermo a colori da 5,5 pollici, con fari a Led, climatizzatore automatico bi-zona, riscaldamento con tecnologia a pompa di calore, riscaldamento ausiliario, freno di stazionamento elettrico e Mini Connected Navigation. Il prezzo parte da 33.900 euro.