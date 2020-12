Al polso il lusso è sostenibile persino nel prezzo

La mission di The Sacred Craft è realizzare un orologio utilizzando materiali di riciclo e con lo scopo di avere un forte impatto di conservazione sulla barriera corallina e sulla tutela delle coste. Un progetto ambizioso e nato da una grande passione per la natura e per il mare.

Da questa idea Matt Harkins, un giovane ragazzo di San Diego, amante del mare e del surf, ha sviluppato il primo modello La Grand Mér, un orologio realizzato dal bronzo recuperato dalle eliche delle barche abbandonate e dagli innumerevoli metri di reti da pesca ormai non più utilizzate.

Tutti i componenti di questo segnatempo fanno percepire una vera e propria ricerca che va oltre il concetto di riutilizzo o di riciclo. Infatti la cosa che più colpisce è stata la realizzazione del Seaglass, un materiale realizzato utilizzando una particolare resina biologica per trasformare il filo delle reti da pesca abbandonate in un materiale duro, che verrà poi modellato e utilizzato per realizzare le maglie del cinturino, il copri corona e parte del quadrante.

Una nota importante è quella di soffermarsi sullo straordinario packaging di questo prodotto e sulla cura per il cliente. Un packaging che riesce veramente ad emozionare come neanche i più noti brand riescono a fare.

Una scatola di legno (anche questa ricavata dalle barche da pesca abbandonate) suddivisa in 2 scomparti. Nel primo troviamo l’orologio, con 2 cinturini e 3 gemelli, insieme alla targhetta di bronzo che indica il nome del modello e la numerazione del segnatempo (stiamo parlando di una edizione limitata).

Nel secondo scomparto, abbiamo invece una piccola custodia con gli utensili basici, due piccoli libretti nei quali è spiegata la storia dietro ogni componente e il certificato di autenticità. Il tutto tenuto assieme dalla famosa piccola rete da pesca di cui si diceva. Il packaging trasmette subito una sensazione di estrema attenzione per la qualità.

Adesso è il turno dell’orologio, un diver da 44 mm di diametro, automatico, con vetro zaffiro, resistente all’acqua fino a 300 metri e con movimento swiss made eta 2824.

Ammettiamo che dalle foto sembra davvero molto più grande rispetto alla realtà: infatti nonostante i millimetri, questo diver è indossabile e per nulla impegnativo anche per i polsi più piccoli.

La ghiera girevole (anche questa realizzata dal bronzo delle eliche) è molto precisa ed emette un suono duro e piacevole.

Tutti i cinturini sono dotati di tasti sul retro che permettono un cambio rapido e veloce, caratteristica che ne aumenta moltissimo la versatilità.

Per concludere, La Grand Mér è un segnatempo che ha tutto e che offre una esperienza di lusso, sostenibile e soprattutto a un prezzo sostenibile.