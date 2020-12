Tipo e Tipo Cross: si rinnova la segmento C di Fiat

La Tipo si rinnova con un restyling completo, fatto di un nuovo design, tecnologia moderna e nuovi motori. Inoltre, la gamma si amplia grazie al nuovo crossover: la nuova Tipo Cross.

Il design rinfresca le linee della vettura compatta torinese, che ora propone sul frontale il logo Fiat con il nuovo lettering, come già accaduto sulla nuova 500. Nuovi anche i fari, Full LED all’anteriore e al posteriore, i cerchi in lega da 16” o da 17” pollici e due colori: l’Oceano Blu e il Paprika Orange. All’interno, c’è un nuovo abitacolo, con il cluster digitale TFT da 7” totalmente configurabile, che si abbina alla nuova radio UConnect 5 con schermo touch da 10,25”. Sedili con nuovi materiali e un volante ridisegnato caratterizzano gli interni, mentre debuttano Apple CarPlay e Android Auto wireless. Per i motori si parte dall’inedito benzina GSE 1.0 T3 da 100 CV e 190 Nm di coppia e si prosegue con i Diesel Multijet, 1.3 da 95 CV e 1.6 da 130 CV.