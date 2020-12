Sembrava che la famigerata “seconda ondata” non dovesse arrivare mai. E invece eccoci qui alle prese con un Natale da semi lockdown senza poter viaggiare, organizzare feste per gli auguri o scappare in montagna nelle seconde case.

La lista dei vip che hanno ceduto al covid è lunghissima. Iva Zanicchi, Carlo Conti, Alena Seredova, Mara Maionchi, ma anche Nunzia de Girolamo, il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini o il segretario del PD Nicola Zingaretti, Paola Perego, Nina Zilli, Tania Missoni e tanti altri. Ora dobbiamo cercare quella che si chiama ‘reason why’ ovvero una motivazione per restare a casa e dunque via con le visite ai musei in piattaforma digitale, ai libri, alla musica e naturalmente alla TV. Partiamo dai musei. In Italia ne abbiamo uno che fa notizia perché è stato definito dalla stampa americana ‘il museo dei record’. È l’ente museale di Ostuni che, come racconta a Economy il giovane presidente Michele Conte, rampante avvocato quarantenne molto affermato nella sua professione, nei mesi del lockdown ha «dovuto ripensare profondamente tempi e modi della sua missione. Da noi l’emergenza Covid sui Musei di Ostuni ha pesato non poco. Nei mesi di marzo, aprile e maggio abbiamo dovuto rinunciare ai giovani visitatori che ogni anno con le scuole elementari frequentano il Parco Archeologico ed il Museo Civico» spiega Conte. «Nei mesi di chiusura abbiamo ripensato i nostri musei. Il Consiglio di amministrazione si è riunito settimanalmente e si è fatto trovare pronto alla riapertura ovviamente nel pieno rispetto dei protocolli ed anche con qualche cautela in più». Ela ripresa «è andata decisamente oltre le aspettative. La risposta delle famiglie è stata sorprendente anche grazie ai laboratori ed alle attività che abbiamo messo in campo in collaborazione con Ostuni Museo diffuso, un insieme di aziende e guide turistiche che hanno spostato le nostre idee e le hanno trasformate in fatti concreti». Ma la vera novità è che quest’anno il Teatro del Parco archeologico ha ospitato eventi teatrali e musicali che hanno fatto registrare sempre il pienone, in particolare la terza edizione del Festival Teatro Madre organizzato insieme all’associazione Armamaxa; un successo che ha sorpreso tutti per l’entusiasmo e la partecipazione di grandi e piccini. E da casa in questo periodo di restrizioni ci si potrà collegare per visite virtuali da associare a letture specifiche. Costretti a restare a casa gli italiani si dedicano meno a cucinare come era accaduto nel precedente lockdown e molto di più a leggere o a guardare la TV. Cresce infatti la platea complessiva del pubblico e salgono anche gli ascolti delle pay TV in modalità on demand.

Resistono nelle generaliste i colossi come Maria de Filippi che vede il segno più in ogni nuovo programma 2020 e Milly Carlucci che ha portato a casa spendendosi generosamente in prima persona una edizione monstre di Ballando con le stelle e si prepara al nuovo show Il cantante mascherato. Fateci caso, la Carlucci con il suo Ballando è uno dei format piu venduti al mondo da Rai com. Esplode infine la fiction. Doc con Luca Argentero ha sfiorato gli 8 milioni a serata (numeri da Sanremo) e non solo perché eravamo a casa per il covid anche per l’eccellente prodotto. Auguri a Maria Pia Ammirati nuova direttrice di Rai fiction e donna di assoluta capacità per mille nuovi successi (anche e soprattutto post Covid)!