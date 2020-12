Tra il dire e il fare c’è di mezzo la consulenza

Assistere e supportare imprese e start up, in tutte le fasi dello sviluppo e ancor più in questo momento di grande difficoltà a causa della pandemia da Covid-19, che ha impattato in maniera massiccia su tutto il mondo imprenditoriale. È questa la mission del Gruppo Ecp società di consulenza direzionale, dedicata al grande panorama imprenditoriale, che ha sviluppato una propria business unit dove si dedica interamente alla nascita ed alla crescita di start-up come incubatore d’impresa. Il Gruppo Ecp ha creato un modello di consulenza innovativa e performante, grazie all’esperienza acquisita dai fondatori e dal proprio team di professionisti, in grado di fornire ai clienti soluzioni predittive di organizzazione aziendale: «Quando iniziamo a lavorare con un’impresa o una start-up», spiega l’amministratore Pietro Zappaterreno, «partiamo dall’analisi del concept aziendale, senza trascurare nessun aspetto del business: fiscale, finanziario, legale, comunicativo e di marketing. Solo dopo aver acquisito una conoscenza davvero a 360 gradi del cliente iniziamo a pianificare le strategie per essere in grado di offrire un servizio di grande qualità, sempre volto al miglioramento delle performance auspicate, gestendo con competenza ogni singola fase del processo: dalla scelta degli obiettivi fino alla implementazione delle soluzioni».

Nei mesi difficili che stiamo attraversando, a causa della pandemia che ha stravolto anche e soprattutto il mondo del business, le aziende si trovano davanti a nuove sfide, per affrontare le quali è fondamentale avere al proprio fianco consulenti strategici in grado di identificare i punti di forza da implementare: «In questo momento è imprescindibile per i nostri clienti riuscire ad ottenere una marginalità più ampia» spiega Zappaterreno «ottenere più liquidità ottimizzando i processi aziendali: questo significa avere un’azienda performante, pronta ad affrontare il nuovo modo di fare impresa, pronta ad affrontare i periodi di crisi sistemica che ciclicamente si presentano nel panorama imprenditoriale. A noi chiedono soprattutto aiuto nella pianificazione: perché se si pianificano costi e ricavi, nel tempo si riesce a gestire il cash flow senza sorprese. Un’Impresa che naviga a vista oggi, in un mercato globale come quello odierno, rimane al palo con la sola prospettiva di chiudere».

Avere una squadra di professionisti al proprio fianco è fondamentale, soprattutto per chi ha intenzione di iniziare un’attività imprenditoriale da zero, partendo essenzialmente soltanto da una “buona idea”. Per questo il Gruppo Ecp ha creato Progetto Start-Up, un servizio che si pone l’obiettivo di comprendere preventivamente l’impatto economico, patrimoniale e finanziario delle scelte imprenditoriali, di definire le modalità di finanziamento, di attuare strategie di investimento e di verificare periodicamente il valore generato: «Nella fase di avvio di un’impresa» continua l’amministratore del Gruppo Ecp, «la consulenza integrata che noi forniamo è essenziale per lo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale. Il nostro ruolo è quello di incubatore d’impresa, aiutando le persone, a sviluppare la propria idea imprenditoriale, integrando il nostro know-how gestionale. Ma la consulenza del Gruppo Ecp non si ferma qui, affronta infatti anche la parte finanziaria, cercando di individuare i modelli più adatti a ogni impresa: «Utilizziamo finanza agevolata, analizzando e proponendo modelli sempre innovativi come il crowdfunding, il peer to peer, i mini bond, le cambiali finanziarie, facendo scouting accurati di bandi e finanziamenti agevolati, valutando i molteplici strumenti adatti all’approvvigionamento finanziario dell’azienda. Il Gruppo Ecp offre alle start-up il proprio know-how trasformando un’ottima idea imprenditoriale in un progetto economicamente autosufficiente, sostenibile, realizzando scenari di worst case e best case, definendo i break even points, trasformando il progetto imprenditoriale in un’azienda di successo.

Un modo di lavorare unico ed integrato dove viene premiata la progettualità e l’idea imprenditoriale: «Esatto, perché oggi più che mai è necessario far capire ai clienti che è necessario lavorare sul progetto imprenditoriale», continua Zappaterreno, «per rendere premiali l’idea e il progetto di business. Avere il progetto giusto vuol dire, approvvigionamenti finanziari, nuova comunicazione e ottimo marketing; una buona e solida base di partenza per una start-up che punta al successo».

In un momento di crisi globale come quello che stiamo attraversando è importante anche avere chiaro «la propria unicità» continua il founder del Gruppo Ecp «come leva per la continuità aziendale e lo sviluppo del business». Per questo motivo, il Gruppo Ecp punta sullo studio degli asset intangibili dei propri clienti: «Gli asset intangibili delle aziende», spiega l’amministratore del Gruppo Ecp, «sono l’unica vera risorsa inespressa delle aziende, e, se ben efficientati, possono veramente fare la differenza per lo sviluppo di un’impresa. Sono il know-how, la conoscenza, la vision, i brevetti, i marchi, la mission, le proprietà intellettuali, il marketing, la comunicazione...

Oggi, questi asset intangibili sono il solo modo che abbiamo per renderci unici: e solo le aziende che riusciranno a trovare la propria unicità, non saranno più vincolate alla guerra del prezzo. Potranno loro orientare il mercato, in base alle proprie valutazioni. Avendo messo in risalto l’unicità, verremo scelti per essa e non per il semplice prezzo di mercato».

Idea, scelta dell’obiettivo, implementazione delle soluzioni, unicità, progetto, finanza e fiscalità agevolata, know-how: i pro- fessionisti del Gruppo Ecp sono al fianco dei clienti in tutte le fasi del business, anche oggi con tutte le novità di comunicazione introdotte con l’avvento della pandemia.

Nel nuovo sito, www.gruppoecp.it c’è una sezione dove si spiega la consulenza ai tempi di Covid-19 e quanto sia importante, oggi più che mai, la costruzione di un rapporto fiduciario con il partner: anche senza incontri frontali, occasioni dove tramite la professionalità e l’empatia si costruiscono rapporti fiduciari stabili, i professionisti del Gruppo Ecp sono riusciti a costruire e a ripensare un modello di consulenza basato anche su meeting online, webinar, e-learnig, vincendo la sfida di infondere ottimismo anche a chi si trova in difficoltà e non riesce a scorgere spiragli di ripresa: «È fondamentale trasmettere un messaggio positivo ai nostri partner, la crisi può davvero diventare un’opportunità» conclude Zappaterreno «con una buona stabilità aziendale, governando sia la pianificazione che il controllo di gestione si può sopravvivere e rinascere con tranquillità anche alle chiusure dovute ai lockdown. Certo, oggi più che mai è importante tenere sotto controllo la continuità aziendale, studiare accuratamente le nuove start-up e non prendere decisioni avventate senza la giusta programmazione. Questo è il momento di “qualificare” il business, di imparare a pianificare con l’aiuto di professionisti senza improvvisazione. In questo modo, i risultati arriveranno».