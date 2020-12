Per finanziare l’innovazione serve una... visione

Oggi più che mai, l’innovazione è la chiave per crescere. Ma per poter innovare con successo, oltre a un progetto vincente ci vogliono le risorse per poterlo implementare. Progetto Impresa è specializzata proprio in questo: nel trovare i finanziamenti per le aziende innovative, dopo averle aiutate a migliorare il loro progetto. «Siamo un vero e proprio incubatore di idee» dice il direttore generale di Progetto Impresa Sebastiano Gadaleta, «aiutiamo i nostri clienti-partner a implementare il loro progetto dopo averlo migliorato insieme, analizzando quel che fanno i competitor e la sostenibilità di progetto. Ma soprattutto troviamo tutti i finanziamenti necessari per farlo diventare un successo».

Si sono affermati così tanti progetti innovativi, inclusi quelli che prevedono l’utilizzo di HoloLens, il visore per la realtà aumentata di Microsoft, per vedere prodotti o per fare formazione a distanza. Progetto Impresa conosce a fondo tutte le agevolazioni legate all’innovazione, di finanza ordinaria, straordinaria e agevolata, da quelle del piano Industria 4.0 ai crediti di imposta per ricerca e sviluppo, dai bandi regionali a quelli europei; in certi casi aiuta a realizzare progetti a costo zero, e la sua ubicazione nel sud del Paese è molto utile allo scopo. «La Puglia è una regione molto favorevole rispetto alla possibilità di accedere a bandi e risorse a fondo perduto» osserva Sebastiano Gadaleta, direttore generale di Progetto Impresa, «posso attestare che il 45% dei nostri clienti proviene da fuori regione e si è venuta a installare nella regione anche per approfittare dei fondi. Avendo un’idea che funziona sul mercato globale dovunque ci si trovi, su nostro consiglio si sono ubicati qui perché hanno trovato un contesto favorevole proprio rispetto ai finanziamenti». Spesso Progetto Impresa diventa partner delle aziende che contribuisce a innovare. «I progetti hanno una minima durata di 24 mesi» sottolinea Gadaleta, «quindi diventiamo dei tutor, dei manager a progetto. Avendo esperienze in ambito finanziario, di export management, di marketing, veniamo coinvolti come figure professionali all’interno del flusso del progetto.

Progetto Impresa offre consulenza per l’innovazione sia di processo che di prodotto, internazionalizzazione e inserimento in reti di imprese

Molte volte si sono create sinergie tali da poter partecipare alle attività; abbiamo clienti affezionati che si trovano bene con la nostra consulenza, e dopo la prima innovazione ne creano delle altre, finché alla seconda o alla terza spesso ci vogliono coinvolgere come attori principali». Nei suoi primi dieci anni di attività, il team di Progetto Impresa ha compreso che l’innovazione è efficace se è calata in modo corretto nella realtà aziendale e in quella di mercato; e anche i finanziamenti vanno saputi trovare e utilizzare in modo corretto. «A livello nazionale per esempio abbiamo dei programmi di industria 4.0» dice Gadaleta, «ma questi programmi spesso hanno visto degli errori in sede di impostazione da parte dei fruitori stessi. Si sono verificati casi in cui gli imprenditori hanno fatto delle innovazioni non necessarie, perché non c’era un mercato a richiederle. Oppure in cui è stato realizzato qualcosa di non applicabile al contesto aziendale di riferimento. Questo perché spesso manca un’attività di design dell’innovazione». Progetto Impresa insomma mette in guardia le aziende: non si deve credere che l’innovazione fine a se stessa possa far crescere il business, il rischio in caso contrario è sprecare risorse ed energie. «Anzitutto devi chiederti quali sono i tuoi bisogni in termini di processo e di prodotto, e poi affidarti a professionisti che possano eseguire insieme a te l’analisi della tua azienda» rimarca il direttore generale di Progetto Impresa, «questa analisi, infatti, ti consente di identificare i segmenti di mercato con cui la tua impresa deve confrontarsi, i prodotti di riferimento allo stato attuale e le evoluzioni aziendali possibili». Un’azienda che produce alimentari, per esempio, è ben diversa da una che fa software. Quest’ultima ha delle dinamiche che tendono già di per sé all’innovazione del prodotto, mentre quella che fa alimentari ha delle variabilità legate a trend di mercato non connesse all’innovazione. «Dall’analisi emerge se l’innovazione deve riguardare il prodotto oppure se a necessitare di essere innovato è il processo di produzione» rileva Gadaleta, «se l’azienda ha un mercato in stagnazione occorre verificare quali sono le variabili da inserire a livello di prodotto. Se, invece, ha già un mercato in crescita, occorre verificare quali possono essere i miglioramenti più opportuni e funzionali al business».

Negli anni le consulenze di Progetto Impresa hanno permesso finanziamenti per un totale di 64 milioni di euro

Dall’esperienza come direttore generale di Progetto Impresa Sebastiano Gadaleta ha tratto un volume in fase di pubblicazione, “Innova senza errori”. «Si tratta di un manuale operativo» spiega l’autore, «che racchiude la mia formula per gestire con successo l’innovazione. Un’analisi sugli errori da evitare, ricca di citazioni di casi di successo innovativo, in Puglia e non solo». Una parte fondamentale del libro di Gadaleta riguarda il tema dei finanziamenti. «Applicando questo metodo abbiamo sviluppato progetti innovativi insieme ai nostri clienti-partner» puntualizza il dg di Progetto Impresa, «con i quali abbiamo raggiunto un risultato di circa 64 milioni di investimenti innovativi finanziati nella presente programmazione». L’attività procede a pieno ritmo nonostante la pandemia. «Stiamo lavorando tantissimo, per fortuna c’è un’Italia che non si ferma, che nonostante tutto crede nell’introduzione delle tecnologie e nel cambiamento: la stiamo aiutando a innovare» conclude Sebastiano Gadaleta.



www.progettoimpresasrl.it

www.sebastianogadaleta.it