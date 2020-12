MBE Worldwide lancia il nuovo sito mbecorporate.com

Milano, 21 dicembre 2020 - MBE Worldwide (MBE), società specializzata in soluzioni di spedizione, logistica, stampa e marketing per piccole e medie imprese e clienti privati, ha lanciato il nuovo sito web aziendale mbecorporate.com.

La Società opera con Centri Servizi sotto tre marchi complementari, Mail Boxes Etc., AlphaGraphics e PostNet, e costituisce un partner fondamentale per l’espletamento di tutte le operazioni della catena del valore di imballaggio e spedizione ad alta crescita.

MBE Worldwide si concentra sul primo e sull'ultimo miglio della spedizione e funge da interlocutore locale di riferimento per soluzioni di stampa e marketing personalizzate in un mercato altamente frammentato. MBE opera a livello globale attraverso una rete - composta principalmente da punti vendita in franchising - che attualmente con queste tre insegne conta più di 2.600 Centri Servizi in 52 Paesi.

Progettato per la navigazione multi-dispositivo, il nuovo sito web aziendale di MBE Worldwide offre un accesso diretto all’intero mondo MBE: la sua storia di crescita, i marchi del gruppo e la presenza globale, il suo business e le sue persone. Il sito è il punto di ingresso per incontrare le cinque principali società del gruppo: Mail Boxes Etc., AlphaGraphics, PostNet, Spedingo.com e Print Speak.

“Mbecorporate.com non è solo un sito web istituzionale. Si tratta di un progetto che ci permetterà di costruire uno spazio comune per radunare i diversi brand del gruppo; costituirà inoltre un luogo in cui iniziare a costruire relazioni con i nostri clienti attuali, con i nuovi clienti potenziali e con i possibili candidati, nonché con partner, media ed esperti del settore." spiega Valeria Mennella, Chief Marketing Officer di MBE Worldwide.

La piattaforma rappresenta una perfetta sintesi delle diverse entità all'interno del Gruppo MBE Worldwide, fornendo informazioni complete, un layout moderno e facilità di navigazione.

Contatti:

MBE Worldwide S.p.A.

Alda Rebosio

Media & Advertising Director

Viale Lunigiana, 35-37 - 20125 Milano

Tel. + 39 02 67 625 1

arebosio@mbeglobal.com

MBE Worldwide

MBE Worldwide S.p.A. (“MBE”), azienda italiana con Headquarters a Milano, offre soluzioni per spedizioni, logistica, stampa e marketing a piccole e medie imprese e clienti privati, attraverso una rete di Centri Servizi in franchising e di proprietà. Attualmente, MBE opera sotto tre diversi marchi: Mail Boxes Etc., AlphaGraphics e PostNet e la sua rete globale conta 2.600+ Centri Servizi e 10.000+ addetti in 52 paesi. I Centri MBE facilitano le attività di imprenditori, aziende e privati attraverso un network di distribuzione di facile accesso, che fornisce servizi e prodotti personalizzati con un livello distintivo e unico di attenzione al cliente. Nel 2019 MBE ha riportato un fatturato aggregato pari a €918 milioni ($1.028 milioni).

