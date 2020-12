Una specie di salto mortale carpiato con avvitamento dalla piattaforma dei 10 metri: ha dovuto compierlo Corrado Peraboni (nella foto) e tutto il suo staff dell’Italian Exhibition Group, che dal 3 al 15 novembre scorso ha dovuto riconvertire in fretta e furia, nel giro di una settimana, il suo fittissimo calendario di eventi programmato per Ecomondo e Key Energy da fisici (o meglio: phigital, perché erano comunque stati concepiti in modalità mista) a puramente digitali. E c’è riuscito: una prodezza di cui va veramente dato merito alla squadra intera, e un po’ – diciamolo – anche alle 400 aziende, compresa Economy Group, che pubblica questo mensile – che avevano programmato di prendere parte fisicamente all’evento, con stand in molti casi complessi e attraentissimi, ed hanno dovuto sublimare il tutto in una dimensione meramente digitale.

Diciamo subito che la nostra esperienza – appunto quella del convegno “Sostenibilità e circular economy”, del 5 novembre – è andata al di là delle migliori aspettative. Con oltre 550 partecipanti effettivi ed una durata media dei collegamenti di 45 minuti l’evento si è classificato tra i più seguiti dell’intera manifestazione. È stato impreziosito – oltre che dalla relazione introduttiva di Franco Ferrario – dal keynote speach della presidente della Cabina di regia “Benessere Italia” di Palazzo Chigi, la professoressa Filomena Maggino ed arricchita dalle testimonianze – succedutesi nelle varie tavole rotonde – di aziende di primaria grandezza e rilevanza: Maire Tecnimont, con Pierroberto Folgiero; Hera, con Carlo Andriolo; l’Eni con Giuseppe Ricci; Chiesi Group, con Maria Paola Chiesi; Danone, con Fabrizio Gavelli; Pirelli, con Filippo Bettini; Iveco, con Massimo Santori; Italscania, con Franco Fenoglio; Cremonini, con Giovanni Sorlini; Bsg con Francesco Guidara.

Ma è tutta la fiera che – pur virtualizzata – ha saputo riaffermare la propria indiscussa centralità nel panorama europeo della sostenibilità. Non a caso, sono state oltre 5 mila opportunità di business generate nelle due settimane di attività sulla piattaforma digitale di Italian Exhibition Group. Ben 73 mila sono state le visualizzazioni ai profili delle 400 aziende che hanno utilizzato attivamente lo spazio digitale, su un totale di 735 presenti in piattaforma. Ben 21.000 utenti hanno metaforicamente affollato la manifestazione e ancor di più, cioè 33.897, sono stati i partecipanti complessivi alle conferenze. Copiosa la rassegna multimediale, con 5.620 i servizi stampa e web e 109 le uscite tv e radio, per un totale di 416.873.154 contatti lordi raggiunti. E le uscite sui media esteri solo salite 470.

Italian Exhibition Group, infatti, riattiverà la piattaforma digitale in corrispondenza dei più significativi appuntamenti nazionali e internazionali della comunità Green, come per esempio la settimana europea per la prevenzione dei rifiuti, la Giornata mondiale dell’Ambiente ed altri, per moltiplicare nel tempo e nello spazio le opportunità di business per le aziende della Green Economy e trattare i relativi temi in chiave normativa e applicativa, sempre con il supporto del Comitato tecnico scientifico e del mondo associativo

Ecomondo e Key Energy si sono confermate anche vero e proprio think-tank, che ha affrontato le tematiche oggi al centro delle agende di tutti i governi, del mondo imprenditoriale, finanziario e della Pubblica amministrazione e cioè quelle connesse al Green Deal europeo, con una peculiare capacità propositiva, oltre che descrittiva. Come è accaduto per esempio con il pacchetto di proposte per accelerare la transizione Green in Italia arrivate dagli Stati Generali della Grren Economy e dal manifesto per l’eolico di Anev.