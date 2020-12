L’attuale situazione di emergenza dovuta al Coronavirus non ha certamente risparmiato la dimensione sociale, oltre che quella economica e sanitaria, con effetti sul livello di occupazione dei lavoratori Italiani. Secondo le previsioni di Banca d’Italia, il crollo del Pil del Paese sarà affiancato da un aumento nel tasso di disoccupazione nazionale, con una previsione di incremento di circa un punto percentuale tra il 2019 e 2020 (da 9,9% al 2019 a 10,9% al 2020), e di ulteriori 1,3 punti tra il 2020 e il 2021 (tasso di disoccupazione previsto al 12,2%7). Come affrontare questa gravissima emergenza? Si può rilanciare l’occupazione e, insieme, sostenere le imprese? Anzi, sostenere l’occupazione per rilanciarle?

E’ il titolo, davvero cruciale, del “Digital debate” organizzato domani, 17 dicembre, alle 10, da Consenso Europa con Formazienda, il fondo interprofessionale nato dall'accordo tra la confederazione datoriale Sistema Impresa e la confederazione dei lavoratori Confsal.

Dopo i saluti iniziali di Stefano Colarieti, direttore generale di Consenso Europa, e l’introduzione del giornalista del Corriere della Sera Lorenzi Salvia, il sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali Francesca Puglisi esporrà le che il governo sta preparando, il direttore generale di Formazienda Rossella Spada presenterà l’impegno del Fondo in questo contesto, il direttore generale dell’Anpal Paola Nicastro farà il punto sulle politiche attive del lavoro così come il presidente dell’Inapp Sebastiano Fadda.

Con i decreti Rilancio, Agosto e Ristori, il Governo sta rispondendo immettendo miliardi di euro per contrastare l’emergenza e provare a creare basi più solide per disegnare una Italia più resiliente, in grado di governare, invece che subire, il futuro.

Uno specifico passo fatto in questa direzione è stato sicuramente il recentissimo Fondo Nuove Competenze (Fnc) nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia causata dal Covid-19 con finanziamenti in favore di tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro con associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per i quali le ore in riduzione dell’orario sono destinate a percorsi di sviluppo delle competenze dei dipendenti. Il Fondo rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, grazie a una dotazione finanziaria complessiva di 730 milioni di euro e che potrà essere incrementata con risorse messe a disposizione dalle Regioni, dai Programmi operativi nazionali e regionali (Pon e Por) del Fondo sociale europeo (Fse) e dai Fondi paritetici interprofessionali.

Con questo spirito infatti il Fondo Formazienda, intende finanziare la realizzazione di Piani Formativi Aziendali che, alla luce delle finalità contenute nel Fondo Nuove Competenze emanato dall’Anpal il 4 novembre scorso, individuino i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore. Formazienda intende quindi finanziare progetti rivolti a sostenere la competitività delle imprese, anche nella fase contingente di emergenza sanitaria, sostenere i lavoratori a maggior rischio di esclusione dal mercato del lavoro, promuovendone la formazione al fine di favorirne la riqualificazione professionale e l’inserimento/reinserimento occupazionale, migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo iniziative formative per i lavoratori e le imprese.