L’Opec sfida le rinnovabili aumentando la produzione

L’Opec, il gruppo dei principali paesi produttori di petrolio e i loro alleati, ha deciso la scorsa settimana di aggiungere 500.000 barili alla loro produzione giornaliera collettiva, a partire da gennaio.

In primo luogo, alcuni retroscena: all'inizio di quest'anno - dopo una guerra dei prezzi in cui l'Arabia Saudita e la Russia hanno aumentato la produzione di petrolio e spinto al ribasso il suo prezzo - l'Opec ha accettato di abbassare la sua produzione per un po' di tempo. Non c'era molto bisogno di quell'elisir scivoloso al culmine della pandemia, dopo tutto - non con l'economia globale che si è fermata.

Come parte dell'accordo, l'Opec ha detto che inizierà ad aumentare la produzione di petrolio di 2 milioni di barili al giorno per fasi - prima in estate e poi a gennaio. Ma dato che l'economia globale non è ancora in piena attività, l'Opec ha deciso di aumentare la produzione di un quarto della produzione. Naturalmente, nessun aumento avrebbe potuto essere ancora migliore...

Il prezzo di un future petrolifero ha raggiunto il livello più alto degli ultimi nove mesi della scorsa settimana. La domanda di greggio è in pieno boom in Asia, dato che la crescita sta tornando ad essere vincente - in particolare in Cina. E poiché l'Opec ha raggiunto questo compromesso senza troppi problemi, gli analisti sono più ottimisti del solito sul fatto che anche i Paesi membri più litigiosi questa volta si sono messi d’accordo e resteranno compatti.

Aumentando la produzione di petrolio, l'Opec scommette essenzialmente sul fatto che il peggio del calo dell'attività economica globale si trova ormai nello specchietto retrovisore, e che la crescita - e con essa la domanda di petrolio - riprenderà l'anno prossimo. Se è giusto, le industrie che dipendono dal petrolio, come l'edilizia e i viaggi, cominceranno a riprendersi, facendo salire il prezzo del petrolio, migliorando i bilanci delle nazioni Opec e ripristinando i profitti delle compagnie petrolifere.