Il food va bene ma le zuppe Campbell mica tanto

Mercoledì scorso il colosso americano dei cibi pronti, Campbell, ha servito agli analisti un piatto con dei guadagni trimestrali maggiori del previsto: eppure la ricetta non è stata gradita da tutti più forte del previsto, ma il produttore di zuppe ha lasciato un retrogusto sospetto nella bocca degli investitori. In teoria, gli investitori avrebbero dovuto essere contenti di un aggiornamento come questo. I profitti di Campbell, dopo tutto, hanno battuto le previsioni degli investitori nell'ultimo trimestre, in parte grazie a spese di marketing inferiori al previsto. Anche i ricavi sono stati superiori alle aspettative, anche perché Campbell ha ridotto le offerte promozionali, costringendo i clienti a pagare di più. In questa occasione, tuttavia, gli analisti erano preoccupati che la "qualità" dell'aggiornamento suggerisse che i guadagni deboli potessero essere in arrivo. Per prima cosa, Campbell aveva precedentemente promesso di aumentare, e non di ridurre, la spesa di marketing rispetto alle vendite. E per un altro verso, la sua decisione di non investire in promozioni è stata dubbia, considerando che un coronavirus in fase di rinascita stava facendo sì che i compratori dessero ancora una volta la priorità al rapporto costo-qualità. E questo potrebbe significare che farà fatica sia a mantenere i clienti che a conquistarne di nuovi...

Dunque, le azioni Campbell sono scese del 2%, anche se nel complesso i listini statunitensi sono saliti a un livello record. Ma quel calo avrebbe potuto essere peggiore se Campbell non avesse annunciato un dividendo più alto del previsto.

Gli investitori guardano sempre più alle azioni delle aziende più piccole, così come a quelle dei "ciclici" come le auto e le costruzioni che tendono a fare bene in una ripresa economica. E mentre ci avviamo verso tale ripresa e ci allontaniamo dalla recessione, è probabile che siano i beni di consumo di base come Campbell - che in genere ci si aspetta prosperino quando le cose vanno male - a essere eliminati dal "sapore del mese".