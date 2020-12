Boom dell’export cinese, Pechino pregusta l’era Biden

Le aziende cinesi hanno esportato merci per un valore di 268 miliardi di dollari a novembre con un salto del 21% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, il più alto mai registrato in un solo mese. Sta diventando un po' un'abitudine: le esportazioni cinesi hanno ripetutamente battuto le aspettative da quando il paese è uscito dal blocco del coronavirus nel secondo trimestre di quest'anno. E mentre in precedenza le esportazioni erano guidate soprattutto dai dispositivi di protezione personale e attrezzature mediche, ora stanno ricevendo una spinta dall'elettronica mentre i lavoratori - da casa - migliorano il loro nuovo stile di vita.

Il settore industriale cinese - che produce tutte le merci che vengono spedite all'estero - rappresenta circa il 40% della sua economia, rispetto agli Stati Uniti e al 20% dell'Unione Europea. Le economie di questi Paesi, invece, dipendono maggiormente dal settore dei servizi, che comprende i ristoranti e i rivenditori che sono stati particolarmente colpiti dalla pandemia. Questo potrebbe spiegare in parte il motivo per cui l'economia cinese ha già recuperato tutto il terreno perso in isolamento, mentre i suoi maggiori rivali continuano a lottare. Naturalmente, queste fortune potrebbero prendere una piega quando arriveranno i vaccini contro il coronavirus e gli acquirenti cominceranno di nuovo a gettare soldi in esperienze di vita reale...

L'aumento delle esportazioni cinesi è stato trainato in parte da un'impennata del numero di prodotti spediti negli Stati Uniti, ma questo rapporto non funziona necessariamente in entrambi i sensi. Anche se la Cina si è impegnata a gennaio ad aumentare sensibilmente le importazioni statunitensi quest'anno, in realtà non ha mantenuto la promessa - e questo potrebbe non fare molto per rattoppare le già difficili relazioni tra i due Paesi.