Blackrock ottimista sulla ripresa, ma cauta sulla Borsa

Il più grande gestore di investimenti al mondo BlackRock si è lavato le mani di quest'anno per almeno due "Happy Birthdays" questa settimana e ha rivelato le sue previsioni di investimento per il 2021.

Secondo un'opinione che non è poi così controversa, BlackRock ritiene che la distribuzione di vaccini contro il coronavirus l'anno prossimo accelererà la ripresa economica in tutto il mondo. E poiché ciò significa che i governi, le aziende e i singoli individui possono avere più fiducia in un'economia post-pandemica, BlackRock sta guardando oltre le sfide economiche a breve termine ancora da affrontare e si sente più positiva per i prossimi dodici mesi. Infatti, l'azienda ritiene che lo shock della pandemia sulle economie e sui mercati abbia più in comune con l'impatto temporaneo di una catastrofe naturale una tantum che, ad esempio, con gli effetti duraturi della crisi finanziaria del 2008. Questo ha reso il gestore degli investimenti più ottimista nei confronti di investimenti più rischiosi come le azioni, e meno interessato a obbligazioni più sicure.

BlackRock è particolarmente interessata ai titoli statunitensi, in particolare a quelli dei settori tecnologici e sanitari che hanno beneficiato delle impennate dell'e-commerce, del telelavoro e dell'innovazione medica. Ritiene inoltre che quelli con valori di mercato più bassi - più sensibili alle prospettive di miglioramento della crescita economica - dovrebbero superare quelli più grandi. L'azienda ha alcune scelte anche al di fuori degli Stati Uniti: sostiene i mercati emergenti e i titoli asiatici, anche se avverte gli investitori di stare alla larga dalle aziende giapponesi ed europee.

Vale la pena sottolineare che la previsione di BlackRock è una "visione tattica di trading" - una prospettiva di 6-12 mesi basata sui trend di mercato attesi. Nel lungo periodo, BlackRock pensa che le azioni siano in realtà troppo costose, e che le aziende faranno fatica a far crescere i profitti e i dividendi dopo l'anno prossimo.