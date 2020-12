Era ora: la Commissione federale del commercio (Ftc) e i procuratori generali di 48 stati hanno intentato causa contro Facebook. "Per quasi un decennio, Facebook ha usato il suo dominio e il suo potere monopolistico per schiacciare i rivali più piccoli e soffocare la concorrenza, il tutto a spese degli utenti di tutti i giorni", ha detto il procuratore generale di New York Letitia James, che ha condotto le indagini degli stati. "Oggi ci stiamo attivando per difendere i milioni di consumatori e molte piccole imprese che sono state danneggiate dal comportamento illegale di Facebook".

La denuncia della FTC sostiene che "Facebook ha mantenuto la sua posizione di monopolio acquistando aziende che rappresentavano minacce competitive e imponendo politiche restrittive che ostacolavano ingiustificatamente rivali reali o potenziali che Facebook non acquisisce o non può acquisire". L'agenzia chiede alla corte federale di Washington DC di ordinare la disgregazione della società costringendo la vendita di attività come Instagram e WhatsApp come imprese indipendenti.

Facebook e altre importanti aziende tecnologiche americane sono fiorite nell'ultimo decennio, inghiottendo minacce competitive con un controllo governativo quasi nullo. Ma le autorità di regolamentazione e i legislatori si sono preoccupati sempre più dell'influenza che le aziende tecnologiche colossali esercitano su come le persone vivono, lavorano, fanno acquisti e ricevono informazioni sui temi più vitali della giornata, come le elezioni presidenziali e la pandemia Covid-19.

"Facebook - secondo l'accusa - ha fatto in modo che ogni azienda che stava innovando venisse semplicemente distrutta. Copiare, uccidere o acquisire - questo è il modus operandi di Facebook. Questa causa è una cosa importante", ha detto. "Tutti ne trarranno beneficio quando avremo mercati competitivi e funzionanti".

Il capo degli affari legali di Facebook ha liquidato la causa come "storia revisionista". In una dichiarazione, Jennifer Newstead ha detto che l'acquisizione di Instagram e WhatsApp da parte della società è stata approvata dai regolatori federali al momento delle acquisizioni. "Ora, molti anni dopo, apparentemente senza alcun riguardo per il diritto consolidato o le conseguenze per l'innovazione e gli investimenti, l'agenzia dice di aver sbagliato e vuole una seconda possibilità".

Intanto in ottobre, il Dipartimento di Giustizia e i procuratori generali di 11 stati hanno citato in giudizio Google, adducendo pratiche anticoncorrenziali ed esclusive nei mercati della ricerca e della pubblicità di ricerca. Uno "spezzatino" ordinato dalle autorità antimonopolistiche di una grande azienda statunitense per motivi antitrust è raro, l'ultima risale al 1984.