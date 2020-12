Non è ufficiale, e non potrebbe esserlo, ma è comunque sicuro: il presidente “apostata” delle Ferrovie dello Stato Gianluigi Castelli è stato convocato al Tesoro dall’ufficio del ministro per dare una spiegazione sull’inopinato “niet” da lui opposto, in consiglio d’amministrazione, al pacchetto di nomine per le controllate Rete ferroviaria italiana (Rfi) e Trenitalia.

Uno sgarbo istituzionale? Anche, ma qualcosa in più. Una grossa trave procedurale tra i raggi della procedura decisionale. Il consiglio d’amministrazione di una società per azioni ha il compito di varare delibere da sottoporre al vaglio dell’assemblea dei soci, che ha potere supremo anche in fatto di nomine. Quindi è del tutto pacifico che le Ferrovie dello Stato Spa, socio unico di Trenitalia e Rfi, in sede di assemblea sociale di queste ultime, abbia tutto il potere necessario per imporre la sua volontà. Ma, proceduralmente, la delibera da votare deve essere presentata dal consiglio, e quella dettata dall’azionista-Tesoro è stata bocciata!

Certo: ai sensi del codice civile il socio unico può proporre una sua delibera in assemblea, superando le esitazioni del consiglio, ma insomma è una pratica senza precedenti e soprattutto il filibustering opposto da Castelli e dall’altra consigliera che ha votato contro, Vanda Ternau, consigliera da 10 anni nel perimetro societario non esprime il massimo senso del decoro istituzionale…

Bel tipetto, in particolare, questa Ternau: triestina, è entrata nel gruppo il 5 agosto 2010, ai tempi in cui un altro Castelli, il leghista Roberto, contava molto su queste nomine in quanto viceministro delle Infrastrutture. Per ridurre il pendolarismo – e in preveggente fase anti-Covid - verso Roma, ha fatto allestire un ufficio nelle sede locale di Rfi. E dimostrando la resistenza di un’ostrica, è sopravvissuta alla rottamazione renziana addirittura intascando addirittura la promozione al consiglio della controllante. Come mai il suo voltafaccia: prima l’ok alle nomine, in sede di comitato nomine; e poi il no in consiglio. Dicono i detrattori: avrà fatto delle richieste e se le sarà viste respingere. Addirittura si sostiene volesse andare lei a presiedere Rfi. Malelingue.

Castelli ha una posizione diversa, perché in Ferrovie era entrato anni fa come top-manager, direttore centrale Sistemi informativi, quando l’ad era Mazzoncini, renziano. E si sa che l’interventismo di Italia Viva sulle dinamiche delle nomine pubbliche è molto attivo: che Castelli abbia pregustato per sé una conferma o un trasferimento di pari rango?

Certo è che il rispetto istituzionale verso il governo espresso da questa scelta è sotto zero. Se il Tesoro non ne riuscisse a dare un esito esemplare, sarebbe un destabilizzante segnale di “liberi tutti”. Libero il Tesoro di impartire direttive, liberi i nominati di infischiarsene, senza sanzioni. Veramente il paese di Pulcinella. (S.L.)