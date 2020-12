Come nelle migliori storie imprenditoriali, Luca Bernardini, fondatore di Sisthema Global Trade, inizia il suo percorso dal basso, come rappresentante di un’azienda di produzione di scale e pavimenti in legno. A 22 anni si mette in proprio, scegliendo un posizionamento di ricerca di materiali, forme e geometrie. I primi anni di attività lo mettono in condizione di conoscere molti artigiani e architetti che gli avrebbero dato ciò che cercava. La vita gli offre l’opportunità di ristrutturare una villa di prestigio a San Remo. Era il 2012. Lì conosce le persone che gli aprono le porte del mercato della Costa Azzurra e da allora non si è pentito. «Tra quello che può offrire il mercato immobiliare italiano, anche di lusso, e quello che offre la Costa Azzurra non c’è paragone. Sono i 300 chilometri di costa più ricca del mondo e il settore delle costruzioni di lusso ha generato un indotto all’altezza. Si tratta quasi sempre di terze o quarte case, dai 5 milioni di euro in su, vendute attraverso agenzie specializzate nel lusso. Mai visto nessuno fare più di 3 visite prima di staccare un assegno di quella portata. È chiaro che è un paradiso per chi ha deciso di lavorare bene. La nostra azienda viene dal territorio dell’eccellenza nelle costruzioni, il made in Italy in questo settore è made in Bergamo o made in Brescia. Noi possiamo costruire l’immobile da zero, dallo scavo fino al vetro doccia, oppure possiamo ristrutturarlo. Sempre con design e materiali di grande qualità. Non c’è una sola casa di quelle che abbiamo ristrutturato in Costa Azzurra che sia rimasta invenduta. Così siamo cresciuti, oggi abbiamo 70/100 persone che lavorano per noi ogni giorno, più una serie di collaboratori esterni. L’azienda cresce, i progetti crescono. È così che ho conosciuto NSA, avevo bisogno di allineare le nostre risorse alle nostre potenzialità».



Com’è andata?

L’incontro con il Presidente, Gaetano Stio, è stato casuale. Lui ha prestato grande attenzione al mio racconto, quasi appassionandosi alla nostra avventura, e mi ha subito presentato il Direttore Generale, Stefano Bresciani, che nel giro di poco è diventato il mio migliore amico.

Hanno capito di cosa avevo bisogno e mi hanno subito trovato la soluzione giusta. Intendo dire che hanno tante e tali conoscenze che, a seconda di ciò di cui hai bisogno, ti trovano la soluzione migliore in un ventaglio di possibilità che nessun istituto di credito da solo potrebbe individuare. E poi hanno un sacco di energia, tanta da trasferirne anche ai clienti e agli interlocutori. È gente che come me sa vedere la parte mezzo piena del bicchiere, e la trovano.

«Ci sentiamo tutti i giorni, loro sanno sempre come avanzano i miei progetti e capiscono come aiutarmi ancora prima che io glielo chieda»

Quanto tempo è durata l’operazione?

In realtà con NSA ho fatto diverse operazioni ma in nessun caso, dalla richiesta di finanziamento all’erogazione, ci sono volute più di 3 settimane. Ma ciò che per me conta di più è che ci sentiamo tutti i giorni, loro sanno sempre come avanzano la mia azienda e i miei progetti, e arrivano a capire cosa potrebbe aiutarmi prima ancora che glielo abbia chiesto.

Le operazioni cui si riferisce è riuscito a farle con la sua banca?

No, mi hanno trovato loro l’istituto di credito più indicato per quello che volevo fare. Poi quell’istituto è diventato la mia banca anche per le cose personali.

Se dovesse dire in sintesi la sua esperienza con NSA?

Bravi, veloci, gentili. E affidabili. So che siamo sulla stessa lunghezza d’onda e che posso considerarli partner nello sviluppo della mia azienda.