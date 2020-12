L'Italia è uno dei Paesi nei quali le piccole-medie imprese hanno un peso maggiore nel contesto europeo. Quantificate in circa 5 milioni, dato medio, secondo l’Istat sono per l’80% microimprese ossia con un numero di addetti inferiore ai 10, cui seguono le piccole con un 18% (10-49 addetti) e le medie per un 2% (50-249 addetti): intrapresa minuta e diffusa. Ma ciò che contraddistingue l’Italia è il peso che le Pmi hanno nel Paese, rappresentando ben il 92% delle aziende italiane e dando lavoro all’82% degli occupati, con un incidenza sul Pil di oltre il 50% (Prometeia 2019).

In molti casi le Pmi sono la faccia del made in Italy che ancora ci rappresenta all’estero e di quell’imprenditoria familiare che tiene in piedi la produttività italiana. Raramente capita però di leggere dati di profilazione più approfondita e qualitativa che consentano di “colorare” i numeri, dando un volto un po’ meno vago e un po’ meno standard a queste piccole imprese che rappresentano l’ossatura imprenditoriale del paese.

L’Ufficio Studi del Gruppo NSA ha incrociato i dati ufficiali depositati presso le Camere di Commercio con i bilanci di 874 mila imprese, campione più che rappresentativo delle Pmi italiane (oltre il 17%), e li ha analizzati in termini di genere, distribuzione geografica, settori economici e livello di fatturato.

Il 54,7% dei titolari di pmi ha meno di 55 anni, ma le aziende con i fatturati più alti sono nelle mani degli over 70

Innanzitutto i dati di NSA ci permettono di dire che il Nord-Est è la macroregione con meno Pmi, le quali superano invece la media nazionale al Sud e al Centro.

Nella suddivisione per settori economici, i servizi sono sovrappesati al Nord-Ovest e al Centro rispetto alla media nazionale; al contrario sono sovrappesati il commercio al Sud e l’industria in tutto il Nord. L’edilizia e i trasporti superano la media nazionale al Sud, seppure quest’ultimo settore sia quantitativamente molto meno rilevante ovunque, rispetto agli altri. Interessante l’analisi dei dati relativi ai titolari di Pmi, dai quali emerge un primo elemento “qualitativo” di un certo risalto, forse addirittura inaspettato: il 28% delle Pmi è retto da donne titolari, con una percentuale superiore alla media al Centro (29,6%) e quella più al di sotto della media nel Nord-Est.

Nella profilazione per settore economico, le donne eccedono la media della rappresentanza nei servizi, a seguire commercio e con un certo distacco industria, edilizia e trasporto.

Utile a completare il quadro la concentrazione di titolari donne (1/3) nella fascia di fatturato sotto i 500mila euro, peraltro quella che da sola rappresenta i 2/3 di tutte le Pmi italiane. Potrebbe invece sorprendere che quasi un quarto delle Pmi rette da donne siano nella fascia di fatturato più alta, oltre i 10 milioni di euro.

Un’ultima considerazione riguarda la distribuzione delle Pmi per fasce di età dei titolari: 54,7% gli under 55 anni, 32,1% tra 55 e 70, 13,2% over 70 anni. Interessante notare che la maggior parte dei titolari uomini è nella fascia di età tra i 55 e i 70 anni, mentre la maggior parte delle donne in quella over 70. Se infine incrociamo i dati di fatturato con l’età dei titolari, ne esce una conferma: i fatturati più alti sono nelle mani dei titolari più senior.

www.grupponsa.it

https://nsapmindex.it/ricerche/Ehend