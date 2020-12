L'“istruttoria” ha un proprio fascino che è rimasto nell’immaginario collettivo da Sherlock Holmes al più ruspante Tenente Colombo, per non citare il mitico Tenente Sheridan, tutti alle prese con casi di finzione molto complessi per l’apparente mancanza di indizi, prove ecc. L’istruttoria della richiesta di un prestito - molto più chic definirlo affidamento - segue le stesse metodiche nella valutazione della “verità” riguardo la capacità da parte dell’impresa richiedente di rimborsare il capitale “affidato” e di pagare gli interessi. Nel caso specifico la complessità è notevolmente amplificata dalla realtà dei rapporti di business tra una banca e un’impresa di cui si tratta di prevedere il futuro e che si opera all’interno di un complesso di leggi e norme molto specifiche che tendono ad accentuare la responsabilità degli amministratori della banca nel proteggere gli interessi dei clienti e i propri.

Questo aspetto dell’“istruttoria” non è stato mai affrontato dalla pubblicistica divulgativa perché considerato ostico per il lettore medio, con l’effetto di aver distorto la percezione della complessità del problema riducendolo a una generica posizione aprioristicamente ostile delle banche nei confronti della concessione di finanziamenti alle imprese che ne hanno bisogno. Percezione della realtà ulteriormente distorta dalle enormi difficoltà che ha avuto il sistema bancario in Italia a causa di vicende molto negative di alcuni istituti di credito negli ultimi anni. Una istruttoria di affidamento in sostanza è una complessa raccolta di oltre 600 informazioni diverse relative alla impresa, ai suoi soci e alla loro solvibilità, agli affidamenti in atto e alle garanzie già prestate, ai suoi bilanci degli ultimi due anni, all’andamento del puntuale rispetto delle sue obbligazioni con il sistema finanziario, tributario e contributivo, ai raffronti con il proprio passato e con i dati di imprese comparabili per tipologia di attività e per dimensioni.

L’istruttoria è indispensabile per restituire alla banca una visione sufficientemente chiara del futuro dell’impresa

Tutte queste informazioni devono essere innanzitutto estratte con grande competenza ed accuratezza da circa 15/20 documenti diversi, scelti tra una gamma degli oltre 130 possibili, a seconda della tipologia della richiesta e delle leggi e norme che ne regolano la corretta composizione. Successivamente vengono analizzate da diverse persone competenti con grande autonomia di giudizio, e quindi anche in contrasto tra di loro, per fornire ai massimi poteri decisionali della banca una visione sufficientemente chiara del futuro probabile dell’impresa richiedente, delle garanzie fornite a supporto della richiesta di affidamento e del relativo rischio di credito, detto anche più empaticamente “merito creditizio”.

Questo difficile e complesso percorso della nostra istruttoria verso la “verità” ha lo scopo di consentire all’Alta Direzione di prendere una decisione che risulti la più “saggia” possibile, tenendo presente la necessità di tutelare entrambi gli interessi della Banca: la necessità di impiegare il proprio denaro per trarne profitto e, nel contempo, di garantirsi una effettiva capacità di rimborso, mancando la quale il primo obiettivo si traduce in un danno. L’istruttoria: un difficile percorso a ostacoli per orientarsi con saggezza e senso del business in un contesto obiettivamente ostico, che implica anche una valutazione del futuro, da sempre irta di incertezze e, purtroppo, di insuccessi.