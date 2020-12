Ak Informatica gioca sul serio

con soluzioni per tutti gli e-sport

Siamo tra i principali rivenditori informatici, attivi nell'ambito gaming, videogame e e-sport. Siamo creatori di contenuti e contenitori per attività ed eventi legati alla tecnologia e all'e-sport. Siamo in grado di sviluppare tecnologia ad hoc per qualsiasi cliente,