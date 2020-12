L’attuale crisi pandemica sta evidenziando un fenomeno netto e cioè che le aziende non reagiscono allo stesso modo all’attuale situazione di difficoltà. Nel tessuto economico, il Covid sta producendo vincitori e vinti, comportandosi come un potente acceleratore di trend presistenti. Siamo dunque in presenza di una forte incremento nel ritmo di cambiamento degli scenari competitivi, chi è in grado di inventare nuove soluzioni, ovvero nuovi modelli decisionali, vince.

In azienda non è più possibile prevedere cosa accadrà nel mercato né tanto meno contano le informazioni reperibili dal passato , diventa quindi indispensabile “quello” che l’organizzazione saprà fare per adattarsi. In tale contesto “iperturbolento” la gestione delle conoscenze, intese come processo di generazione, condivisione ed utilizzo delle stesse nell’ambito dell’organizzazione, si mostra come il vero elemento di determinazione di un vantaggio competitivo . In particolare nelle PMI è quanto mai necessario ed urgente occuparsi delle conoscenze e della loro gestione attraverso la creazione di architetture di knowledge Managment .

Il capitale umano, inteso come le competenze detenute dalle singole persone in azienda non può essere lasciato ad una gestione casuale in quanto generatore di valore aggiunto aziendale . Basti dire che spesso le conoscenze in azienda sono conoscenze “tacite”, risiedono nella mente delle persone e pertanto non in grado di esplicitarsi all’interno dell’organizzazione. Solo quando le conoscenze e le esperienze dei singoli vengono condivise si passa alla creazione di una conoscenza organizzativa. Una delle frasi che stigmatizza meglio l’importanza che ha il processo di nascita della conoscenza organizzativa è la seguente “ se solo sapessimo tutti quello che sappiamo, non dovremmo reiventare la ruota ogni volta che cerchiamo la soluzione ad un problema”.

Una politica di knowledge Managment, può essere realizzata solo con l’ausilio di un’adeguata struttura organizzativa. Deve trattarsi di una struttura in grado di far condividere le conoscenze, superando le resistenze individuali in un clima di fiducia. La struttura deve essere snella , piatta, flessibile e potrà, grazie al proprio capitale umano, puntare ad un sistema di adattamento e miglioramento condiviso (lean organization). Nelle PMI questo risultato si ottiene attraverso un processo che si compone di alcuni steps. In primo luogo, attraverso un’identificazione del gap di competenze presenti in azienda . Si tratta di creare una stima dettagliata delle competenze di cui avrà bisogno l’organizzazione. Una seconda fase di riprogettazione delle mansioni interne che si fonda sul presupposto che i talenti aziendali si concentrino solo su attività ad alto valore aggiunto , trasferendo alcuni compiti a persone meno qualificate. Una terza, infine, che punti a coinvolgere fornitori strategici che si occupino di gestire in out sourcing alcuni processi. Il risultato diventa estremamente positivo quando si determina la massima coesione creando processo integrato tra i talenti interni , le altre risorse interne ed i fornitori esterni strategici. Il Managment ha un ruolo fondamentale nel favorire questo processo di sviluppo naturale delle competenze e di integrazione delle stesse con le risorse professionali presenti nell’organizzazione. Da ultimo, la tecnologia , può essere sicuramente uno strumento molto utile per favorire l’elaborazione e la circolazione delle informazioni , tuttavia l’elemento centrale del processo è la persona nel suo ruolo chiave di “generatore quotidiano di conoscenze”.



* Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Specialista in Finanza d'Azienda