Un po' Billions, un po' Salvatores, il romanzo d’esordio di Marco Liera, ex giornalista finanziario ora intermediario e formatore assicurativo, è una piacevole lettura, molto attuale, post prima ondata di Coronavirus.

Una lettura senza sosta che vi fa viaggiare con “Trafficone”, uno dei protagonisti del racconto, lungo la penisola italiana per poi approdare in un’incantevole isola greca chiamata Allagi. Ma non ci si ferma qui, perché inizia subito un nuovo viaggio, parallelo a quello dei diversi personaggi che si incontrano nell’isola. Un viaggio introspettivo volto a cercare di comprendere se il tema del “cambiamento”, tante volte affrontato in decine di libri e corsi di formazione, è ancora qualcosa che fa paura, che inquieta o che si è in grado di affrontare.

Insomma, un romanzo nel romanzo. Le diverse storie spingono il lettore ad interrogare e ad interrogarsi se un futuro programmato e preordinato sia quello che si vuole.

Ad aiutare ed a coinvolgere nella lettura c’è la vita di diversi personaggi che per un motivo o per l’altro approdano nell’isola del cambiamento (questo è il significato della parola greca “Allagi”) e che vengono bloccati dall’arrivo del Covid con la conseguente interruzione dei voli, delle attività commerciali e con questi degli stipendi. In quest’isola, risparmiata dal virus, nascono amicizie, amori, tradimenti e tanta voglia di cambiare per evitare di vivere una vita non propria.

Trafficone e gli ospiti dell’isola raggiungeranno i propri obiettivi? Che percorso prenderanno le vite dei diversi personaggi?

Per scoprirlo, leggete Mediterraneo 2020. Un romanzo generazionale, che a differenza del Mediterraneo di Salvatores, mostra che la libertà e la fuga oggi hanno un costo (non solo monetario!), che non tutti sono in grado di sostenere anche se la scelta è di vivere in una bellissima isola greca low-cost. La narrativa degli operai bergamaschi piacevolmente bloccati lontano dalla morte delle loro case rappresenta il contrasto eterno tra i nostri limiti e le nostre - a volte inconfessabili - priorità vitali.

Un libro che si “beve” in un weekend (o in un intenso pomeriggio) e che, una volta chiuso, continuerà a farvi viaggiare, non solo nelle acque che bagnano (anche) la nostra fantastica Italia.



Mediterraneo 2020, di Marco Liera

Independently published

Disponibile su Kindle Unlimited

o su Amazon a euro 4,99