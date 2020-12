La mobilità garantita ora è anche benefit

Consentire ai soggetti più fragili (anziani, disabili, persone svantaggiate) di spostarsi liberamente sul territorio e prendere parte alla vita della comunità, affidando autovetture attrezzate in comodato d’uso gratuito agli enti e alle associazioni di volontariato che si occupano di loro. Un proposito che diventa possibile – e sostenibile a livello economico – grazie al coinvolgimento di imprenditori che credono nel progetto e scelgono di sponsorizzare i veicoli. È la mission di Pmg, Progetto di Mobilità Garantita, impresa che opera su tutto il territorio nazionale con 750 veicoli circolanti, 650 associazioni coinvolte e circa 600 amministrazioni locali partner.

Costituita nel 2012, Pmg si propone di soddisfare il bisogno di contatti e relazioni e colmare i divari legati alla disabilità o ad altre condizioni di fragilità. «Se si riesce a spostare l’attenzione sulle potenzialità delle persone, e non sui loro limiti, si ottiene un vero cambio di paradigma» spiega il vicepresidente Marco Accorsi. «Oltre a coprire le necessità primarie come la spesa e le visite mediche, i servizi di mobilità garantita permettono di visitare una mostra, assistere a una partita di calcio, guardare un concerto. A beneficiarne è la società nel suo insieme, che diventa più inclusiva e partecipata».

Pmg (Progetto Mobilità Garantita) opera su tutto il territorio nazionale con 750 veicoli e 650 associazioni coinvolte

Un valore sociale che Pmg ha deciso di mettere nero su bianco, diventando società benefit. Questo statuto giuridico non va confuso con il Terzo Settore. È stato infatti introdotto in Italia di recente (con la legge di Stabilità 2016) per riconoscere quelle aziende che, mantenendo la propria vocazione profit, si impegnano formalmente a perseguire una o più finalità di beneficio comune. Quelle di Pmg sono descritte in un Manifesto e si declinano su cinque aree: cultura e sport, territorio, digitale, ambiente ed educazione. «Siamo partiti dalla nostra esperienza, l’abbiamo messa a sistema e abbiamo alzato il livello delle nostre ambizioni. Le cinque voci del Manifesto sono cinque impegni che ci assumiamo per il futuro», prosegue Accorsi. «Per noi certificarci come società benefit è molto di più di una semplice formalità: è un segnale di trasparenza nei confronti dei nostri stakeholder», prosegue Accorsi.

Tra questi stakeholder ci sono gli enti locali, che affidano a Pmg il servizio di mobilità garantita; le associazioni che ricevono gratuitamente i mezzi e devono sostenere solo il costo della guida e del carburante, perché quelli di mantenimento sono a carico di Pmg; e le imprese che sponsorizzano le autovetture e assicurano così la sostenibilità economica del servizio. Un esempio da manuale di partnership pubblico-privato. Nella prospettiva delle imprese, la sponsorizzazione del veicolo è una politica di Csr (responsabilità sociale d’impresa) destinata a portare i suoi frutti in termini di reputazione. «In questo momento storico le aziende sono chiamate a dimostrarsi vicine al territorio e alle difficoltà delle persone più fragili. Quelle che si impegnano coi fatti, e non solo a parole, saranno premiate rispetto ai competitor», testimonia Accorsi.

Anche in questo scenario di profonda crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19 e di grande incertezza sugli sviluppi futuri, gli imprenditori al fianco di Pmg non si sono tirati indietro. «Il virus ci ha fatto capire molte cose. Per esempio quanto siano frustranti le restrizioni sugli spostamenti e anche il distanziamento forzato. Problematiche che i soggetti fragili vivono da sempre», conclude il presidente. «Compatibilmente con le difficoltà che molte aziende stanno attraversando, la solidarietà non è mai venuta meno. Anzi, si è rafforzata».