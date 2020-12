La ricerca e selezione sempre più digitale: nasce un nuovo hub

«Una nuova azienda, un sistema più efficiente e dinamico che mette insieme un approccio tradizionale e uno innovativo e digitale nel campo della ricerca e selezione del personale. Competenza, esperienza e diversità per creare valore aggiunto, con un occhio molto forte al tema della responsabilità sociale». Così il direttore generale Alexis Sottocorno sintetizza le caratteristiche di Seltis Hub, nuova società di Openjobmetis, l’unica agenzia per il lavoro quotata in Borsa Italiana, dove confluiscono le storie di successo di Seltis, Meritocracy e UNA Forza Vendite; e dal 2021 la piattaforma online Jobmetoo, che amplierà ulteriormente la compagine con l’introduzione dei temi relativi alla diversity & inclusion. Prima della nascita di Seltis Hub, le realtà che oggi la compongono facevano parte separatamente del gruppo Openjobmetis. A cominciare da Seltis, specializzata nella ricerca e selezione di profili middle e top management, «quelli che si chiamavano volgarmente cacciatori di teste» evidenzia Sottocorno. UNA Forza Vendite, integrata in Seltis nel maggio 2019, è un'azienda con base a Padova con una vocazione nazionale, «specializzata nella selezione di figure commerciali e nella consulenza di direzione e pianificazione strategica nell’ambito delle vendite» spiega il dg di Seltis Hub. Meritocracy è un brand innovativo e tecnologico, specializzato nella ricerca e selezione di profili IT, digital e nelle attività di employer branding innovative, «cioè la capacità di attrarre specifiche professionalità con un nuovo modo di comunicare, andando a ricercare il candidato direttamente in quelle community, in quegli angoli remoti dove certe professionalità si nascondono» rimarca Sottocorno. Last but not least, Jobmetoo, specializzata nella ricerca e selezione di persone con disabilità e appartenenti alle categorie protette, «un marchio riconosciuto negli anni con una storia molto forte e una parte in comune con Meritocracy: anche le aziende utilizzano la sua piattaforma direttamente per le loro ricerche, diversamente da quanto accade per UNA Forza Vendite e per Seltis, che sono un po’ più tradizionali» evidenzia il dg di Seltis Hub. Queste anime così diversificate sono entrate a far parte della nuova realtà. «Come dice il nome, Seltis Hub vuol essere il centro di tutte queste competenze ed esperienze concrete» sottolinea Sottocorno, «valorizzando la diversità non solo perché c’è Jobmetoo che fa della diversity la sua missione, ma perché ha al suo interno anime diverse che danno soluzioni a esigenze diverse, proprie di qualsiasi azienda». Il motivo della nascita della nuova società è semplice: l’unione fa la forza. «Uno più uno fa… 3: vogliamo rendere il nostro sistema più efficiente e dinamico non generando la somma di queste realtà, ma una nuova che valorizzi il meglio di ognuna e offra valore aggiunto sul mercato» spiega Sottocorno, «è quel che già stiamo ottenendo in queste prime settimane di convergenza, mettendo a fattor comune i servizi trasversali digitali: la valutazione delle competenze attraverso la piattaforma digitale, cioè il digital assessment; le competenze in termini di comunicazione innovativa, cioè l’employer branding; il servizio di affiancamento al neoassunto per fare in modo che si impadronisca del ruolo il prima possibile e che la sua performance diventi ottimale, quel che definiamo digital onboarding». In questo modo Seltis Hub vuole distinguersi per la completezza del servizio alle aziende. «Si chiude il cerchio delle esigenze» insiste il dg, «troviamo il candidato più indicato, lo valutiamo in maniera approfondita, lo portiamo al cliente attraverso una comunicazione dinamica digitale innovativa, e lo supportiamo attraverso un accompagnamento su piattaforma digitale nei primi 5 mesi». Un mix di servizi tradizionali e digitali innovativi a cui sarà complicato fare concorrenza. «Il payoff di Seltis Hub è The right people. Siamo le persone giuste per clienti e candidati grazie alle nostre competenze, esperienze, servizi e prodotti. Ma siamo giusti anche perché… troviamo le persone giuste» conclude il dg.