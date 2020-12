Bastano 250 euro per diventare immobiliaristi

Una modalità innovativa e smart per offrire a tutti la possibilità di investire nel mercato immobiliare. Anche a chi non ha grandi disponibilità economiche, ma vuole comunque sfruttare i rendimenti del caro e vecchio mattone. Recrowd, società di lending crowdfunding nel settore immobiliare, nasce dall’idea di Gianluca De Simone, Simone Putignano e Massimo Traversi e permette appunto di finanziare un progetto immobiliare in cambio di una remunerazione: diversificando gli investimenti a proprio piacimento a seconda dei progetti scelti e partendo da una somma di soli 250 euro. I giovani fondatori hanno da poco raggiunto un milione di raccolta in crowdfunding e nel 2019 sono stati premiati da SpeedMiup, incubatore dell’Università Bocconi, come una delle 8 startup innovative della realtà milanese.

Economy ha intervistato il Chief executive officer Gianluca De Simone e il Chief investor officer Simone Putignano, entrambi venticinquenni.

Qual è stata l’ispirazione che vi ha portati a fondare Recrowd?

Qualche anno fa, con le nostre famiglie, abbiamo iniziato a investire nel mercato immobiliare. Affiancando a questa attività la creazione di un blog a tema finance. Questa duplice attività ci ha spinti a unificare la passione per l’immobiliare con un nuovo mezzo, il crowdfunding, che nel 2018 non era conosciuto e diffuso come oggi.



Ci spiegate come funziona esattamente il crowdfunding immobiliare?

Tutte le aziende che operano nel settore immobiliare riescono a sviluppare progetti tanto più interessanti e redditizi quanto più capitale disponibile possiedono per acquisirli o per compiere determinati tipi di attività, che possono essere semplici costruzioni o operazioni finanziarie che richiedono più capitale. Il crowdfunding permette, come strumento di finanza alternativo, di avere più disponibilità di denaro, quindi più capitale per queste operazioni: è come se fosse un vero e proprio canale alternativo di finanziamento.

Un canale alternativo completamente digitale, quindi.

Esatto, completamente digitale e democratico per l’utente finale. Il crowdfunding permette infatti a tanti investitori, ai quali piace il settore immobiliare ma che magari non hanno disponibilità economica per acquistare un intero appartamento, di partecipare a un progetto di crowdfunding proposto da un’azienda che ha bisogno di capitali. L’insieme di tanti investitori consente di portare avanti il progetto.

Qual è la somma minima richiesta a chi desidera investire sulla piattaforma?

Si parte da 250 euro, proprio per dare la possibilità a tutti di iniziare. Anzi, adesso vorremmo abbassare questa quota e portarla a duecentocinquanta. Però abbiamo molti investitori che mettono a disposizione quote ben maggiori. L’idea di fondo è farne un canale di finanziamento alternativo rispetto alle banche, per società medio-piccole e uno strumento per investitori retail, non professionali, desiderosi di investire qualche risparmio in un settore che rende al momento più dei classici prodotti bancari o postali.

A quanto ammontano questi rendimenti?

Generalmente i rendimenti dei microprestiti aggregati che vengono fatti in crowdfunding variano dal 7% all’11% annuo. Poi comunque è tutto molto variabile, perché l’interesse viene sempre concordato con il proponente: il crowdfunding infatti non è una competizione, è un prodotto che cambia e quindi viene proposto in modo differente da progetto a progetto. Anche nel caso del crowdfunding le scelte sono legate al rischio. Vero è che il rischio nel settore immobiliare è molto basso, però il proponente deve comunque pagare un interesse, che in caso sia più alto riduce il margine di guadagno.

Avete da poco raggiunto un milione di euro di raccolta in crowdfunding. È un traguardo importante?

Questo traguardo per noi è fondamentale.

Soprattutto come percentuale di crescita, perché nell’ultimo trimestre abbiamo incrementato la raccolta del triplo rispetto a quanto raccoglievamo nei mesi precedenti. Abbiamo dunque grandi prospettive. Nel 2021, Covid permettendo, arriveremo probabilmente a 3 o 4 milioni di raccolta. E da lì in poi ci saranno svolte interessanti.

Quali, per esempio?

Vorremmo sviluppare un mercato secondario, dove si possono vendere e comprare i microprestiti già effettuati, i progetti cui si è partecipato in crowdfunding: questo per rendere ancora più liquido l’investimento. Se io partecipo a un progetto della durata di 12 mesi e dopo 6 mesi voglio vendere la mia partecipazione, in quel caso potrei farlo. Questo renderebbe Recrowd una specie di exchange, una Borsa. Dove al posto di vendere e comprare titoli si vende e si compra la partecipazione a un progetto.



Quali sono i progetti che proponete?

Sulla piattaforma si trovano parecchie tipologie di progetti diversi. Possono provenire dal mercato libero, da un’asta, dal saldo e stralcio, da costruzioni nuove, da credito d’iva su aziende immobiliari. Tutte queste diverse categorie vengono specificate nelle sezioni che sono evidenziate sulla piattaforma. I progetti sono promossi da aziende diverse, e quindi l’investitore trova in evidenza l’azienda che lo propone, come pensa di strutturare il progetto, il business plan, il motivo per il quale sta chiedendo quei capitali. Noi funzioniamo da intermediari. Il minimo comun denominatore dei progetti sono i principali dati: cioè rendimento, tempistica e investimento minimo per partecipare.

Si può partecipare anche a investimenti per strutture ricettive od offrite solo progetti residenziali?

Al momento non abbiamo ancora alberghi in crowdfunding, ma probabilmente in futuro ci saranno. Per adesso la principale differenziazione tra i diversi progetti è la tipologia di immobili (appartamento, villa, villetta unifamiliare). Le varie categorie si differenziano sia per la resa che per il tipo di progetto, quindi possiamo dire che il processo di crowdfunding è sempre uguale come modalità, ma il progetto sottostante ti garantisce un rendimento piuttosto che un altro. Per esempio, la categoria Exclusive prevede una resa dal 10% al 13%, la categoria Relax dal 7 al 9 annuo.

La pandemia da Covid-19 ha impattato sul vostro sviluppo?

Non ci ha causato enormi problemi, però purtroppo ha bloccato un grosso progetto estero che stavamo portando avanti e che avremmo caricato all’interno della piattaforma proprio in questi mesi. Il lockdown ha bloccato i cantieri, le costruzioni che partono da zero e questo progetto era infatti una nuova realizzazione. Proprio per abbassare il rischio, quindi, abbiamo deciso di trattare per il momento solo operazioni di acquisto, ristrutturazione e rivendita: intanto perché garantiscono una maggiore velocità e minori imprevisti.

Avete tracciato l’identikit dell’investitore-tipo di Recrowd?

Sicuramente si colloca in una fascia d’età che va dai 40 ai 60 anni ed è una persona che ha un po’ di risparmi da parte. Non parliamo di grandi capitali, ma comunque di una buona capacità di investimento. Iniziano magari con un progetto piccolo, investendo anche poco per capire il funzionamento e appurare i rendimenti e poi cominciano a mettere in campo i capitali differenziando i progetti. Al momento abbiamo circa 1.300 utenti registrati sulla piattaforma, 660 dei quali sono investitori con il wallet attivo.