Medicina, il futuro è nelle mani degli under 40

Si chiamano Giulia, Vincenzo, Alessandra, Luca... Arrivano da Padova, Roma, Milano, San Giovanni Rotondo... Sono in 12, selezionati e valutati da Springer, leader nel mondo della ricerca e dell’educazione scientifica. Tutti under 40, giovani scienziati impegnati nella ricerca oncologica, farmacologica, sulle malattie rare. E non sono “cervelli in fuga”: la loro ricerca si svolge in Italia, grazie ai 600mila euro del premio Fondazione Roche per la ricerca indipendente, giunto ormai alla sua quarta edizione, che finanzia progetti orientati alla medicina di precisione in ambiti della salute dove esiste ancora un ampio margine di miglioramento delle terapie. Dal suo lancio ad oggi Fondazione Roche ha stanziato oltre 3 milioni di euro per questo programma che ha ottenuto un successo crescente di pubblico: sono stati più di 1700 i progetti presentati nelle prime quattro edizioni dedicati a varie aree terapeutiche e 40 quelli finora finanziati.

«La ricerca è da sempre al centro delle attività di Fondazione Roche», sottolinea Mariapia Garavaglia, Presidente di Fondazione Roche. «Siamo certi che tenerla viva nel nostro Paese sia un valore enorme per tutto il Sistema Salute. Oggi più che mai abbiamo bisogno della scienza per rispondere alle sfide, non solo in merito alla pandemia che ha travolto il mondo, ma anche per continuare a cercare risposte in grado di migliorare la vita dei pazienti in tutti gli ambiti terapeutici. Bisogna quindi sostenere la ricerca non solo sotto forma di finanziamenti per la comunità scientifica, ma anche attraverso iniziative di formazione e informazione per far comprendere quanto sia prezioso condurre una buona ricerca: per i giovani, per gli scienziati, per i pazienti e per l’intero Sistema Paese».

La Fondazione Roche persegue proprio lo scopo di favorire la ricerca scientifica indipendente, l’assistenza sanitaria, l’attività delle associazioni che sostengono i pazienti ed il dibattito pubblico su tematiche istituzionali ed organizzative concernenti il sistema sanitario nazionale ed europeo. Tema ispiratore dell’azione della Fondazione Roche è l’attenzione alla persona-paziente e ai suoi bisogni di salute, con il triplice obiettivo di contribuire alla ricerca indipendente, intraprendere un dialogo continuo con le istituzioni, sostenere le associazioni pazienti e le realtà no-profit del territorio.

E la ricerca, appunto, non si ferma: così Fondazione Roche ha già dato il via al quinto bando, come i precedenti rivolto esclusivamente a enti pubblici o privati italiani, senza scopo di lucro, e ad Irccs operanti nel settore scientifico/sanitario ed ispirati dal coraggio di intraprendere percorsi innovativi nella medicina di precisione. Per favorire il sostegno ai giovani ricercatori, il responsabile del Progetto di Ricerca (Principal Investigator) dovrà avere un’età inferiore a 40 anni. Anche quest’anno Fondazione Roche ha deciso di lasciare l’esclusiva titolarità di ogni invenzione o diritto generato nell’ambito del progetto di ricerca agli enti partecipanti, a conferma della volontà di sostenere la ricerca indipendente. Confermato nel nuovo bando il finanziamento complessivo di 400mila euro a favore di 8 progetti di ricerca. Le aree di interesse del nuovo bando saranno: oncologia, ematologia, malattie respiratorie, reumatologia, neuroscienze, malattie della coagulazione ereditarie, relazione medico-paziente. A queste, si aggiunge il finanziamento di progetti orientati alla ricerca sull’impatto psicologico e comportamentale causato dalla pandemia da CovidD-19. «Il bando mette in evidenza che sia Fondazione Roche sia Springer Nature riconoscono il ruolo cruciale che la scienza deve svolgere nell’affrontare le sfide globali, compresa l’attuale pandemia», aggiunge Richard Hughes, Vice President, Publishing, Nature Research Partnerships Springer Nature.

www.rocheperlaricerca.it