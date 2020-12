Che cosa chiede l’Italia che ripartirà

«Cosa dobbiamo fare per le imprese italiane? Niente. Non fate niente, tranne una politica industriale per far funzionare i treni e le strade...», dice Giulio Sapelli, economista e storico, a Riccardo Venturi nell’inchiesta di copertina di questo numero di Economy.

Un numero che abbiamo dedicato alla ripresa economica prevista, ma non a questo punto, da tutti gli istituti di ricerca. Che hanno il privilegio di potersi sempre far smentire dai fatti senza perdere credibilità!

È successo nel terzo trimestre, col boom del Pil purtroppo poi cancellato dal trimestre successivo. Era già accaduto. Perché l’Italia reale, quella delle poche grandissime aziende e del milione di micro e piccole imprese, entro i 50 dipendenti, che fanno e rifanno il miracolo, sorprende sempre.

È questa l’Italia che ha un bisogno estremo ed un’estrema voglia di ripartire. E che ha già iniziato a farlo, nei settori meno colpiti dal lockdown. E che va soprattutto lasciata in pace a lavorare, o meglio: andrebbe lasciata in pace, perché invece oggi la peggior burocrazia del mondo, torva e irresponsabile nella sua vocazione al paraculismo, una magistratura dall’inefficienza monumentale e una serie di costi strutturali assurdi, dall’energia al fisco, la tormentano.

Quest’Italia produttiva che ripartirà ha molte anime, che abbiamo cercato di rappresentare non solo con le storie esemplari di alcuni grandi nomi, ma anche e soprattutto con quelle, tutte olio di gomito e buona volontà, delle famose piccole e piccolissime imprese: dalla manifattura ai servizi, dal “tradizionale innovativo” al digitale, dai servizi all’edilizia. Le storie - i modelli, le opportunità e le soluzioni - che abbiamo scelto sono tante, avrete l’imbarazzo della scelta.

Però attenzione: il Covid-19 e la sua sconfitta, auspicata e già tardiva, ad opera dei vaccini che la scienza e il business ci consegneranno speriamo più domani che dopodomani, ha cambiato i paradigmi del rapporto Stato-Cittadini. Ci siamo scoperti molto più soli e meno tutelati di quanto pensassimo.

Senza nulla togliere alle buone intenzioni del premier Conte - su quelle di alcuni dei suoi danti causa va sospeso invece il giudizio - la macchina statale ha reagito come un bolso pachiderma agli stimoli dei decreti. Aiuti promessi e mai erogati, fondi spostati di qua e di là come i carriarmati di Mussolini perché da nessuna parte li si riusciva a incassare, le integrazioni salariali erogate con ritardi clamorosi, i disarmanti pasticci fatti sull’App Immuni come sui bonus, hanno purtroppo restituito al Paese l’immagine di uno Stato gestito da dilettanti allo sbaraglio.

Che in questa doccia fredda sia contenuto un anticorpo - tanto per restare in tema- contro le bestialità dell’”uno vale uno” predicate da quella xylella della politica che sono stati (parliamone al passato) i grillini, è vero ed è un bene, per chi da storico analizzerà le vicende di questi anni. Ma intanto? Ma domani? Chi mette mano al sistema per restituirgli una parvenza di efficienza?

L’Europa ci sta dando i 40 giorni: o facciamo il dover nostro, presentando piani credibili, o rischiamo anche di perdere i 209 miliardi su cui in troppi stanno costruendo castelli in aria di vantaggi di parte. Sarebbe ora che nel campo della politica qualcuno avesse il coraggio di dichiarare il fallimento di questo modello di Stato burocratico, chiedesse il tempo che serve per ribaltare tutto, avesse il coraggio di imporre riforme impopolari per rimettere tutti in riga a fare il loro dovere prima di accampare diritti. Ma è inverosimile sperarlo. E dunque, come dice Sapelli, per lo meno che lo Stato sia minimo. Chieda i soldi all’Europa e li metta a disposizione dell’Italia che vuol ripartire, senza intralci e pastoie. Sarebbe già tanto.