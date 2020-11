Novembre spumeggiante per gli Usa e depresso per l’Europa. Lo dimostrano i dati economici degli ultimi giorni. L'attività commerciale statunitense è cresciuta al ritmo più veloce da oltre cinque anni a novembre, mentre l'Europa è scesa a un minimo di sei mesi. Di che si tratta, con precisione?

Si tratta di sondaggi mensili sull'attività commerciale con cui si chiede ai manager aziendali quanto sono stati impegnati rispetto al mese precedente, il che da agli investitori un'idea più aggiornata di come sta andando l'economia piuttosto che dati retrospettivi come, ad esempio, quelli sulla crescita economica.

L'attività economica statunitense - che ha fatto un balzo in avanti più del previsto - ha messo il Paese in territorio di espansione, ma sia l'Eurozona che il Regno Unito hanno suggerito che sono sulla buona strada per una "doppia recessione" - o due periodi di contrazione economica separati da una breve espansione. La differenza principale tra le due sponde dell'Atlantico è stata nel modo in cui le loro industrie dei servizi - dall'ospitalità alla contabilità - si sono comportate: l'America ha raggiunto il livello più alto dal marzo 2015, l'eurozona si è ridotta per il terzo mese consecutivo.

Non sono tutte cattive notizie per l'Europa: la parte dell'indagine che misura la fiducia nella produzione economica futura è balzata ai massimi livelli da febbraio. Questo potrebbe avere qualcosa a che fare con tutti i promettenti annunci di vaccini - l'ultimo arrivato lunedì da AstraZeneca - e le aspettative degli investitori che la Banca Centrale Europea pompa più soldi nell'economia. L'umore è alto anche più lontano: i manager commerciali britannici e americani non erano così ottimisti da cinque e sei anni, rispettivamente.

Il fatto è che questo forte ottimismo statunitense è in contrasto con alcune altre misure dell'economia del Paese. I dati sulle vendite al dettaglio sono scesi al di sotto delle aspettative la scorsa settimana, mentre il numero di lavoratori che hanno presentato domanda di disoccupazione è aumentato per la prima volta in un mese. Quindi questo è il momento in cui un verdetto conclusivo da dati retrospettivi potrebbe tornare utile...