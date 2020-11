La Repsol, un’altra oil company che si pente del petrolio

La compagnia petrolifera spagnola Repsol ha presentato un nuovo piano strategico quinquennale. Primo passo: fare del petrolio un ricordo del passato... Com’è possibile? Dopo un anno brutale per le compagnie petrolifere di tutto il mondo, Repsol sta raddoppiando la sua transizione: spenderà circa 6,5 miliardi di dollari per quintuplicare il suo business delle energie rinnovabili entro il 2025. Allo stesso tempo, l'azienda sta pianificando di tagliare del 15% la spesa per l'esplorazione e la produzione e di concentrare invece i suoi sforzi su alcuni paesi dove la produzione offre un miglior rapporto qualità-prezzo. In seguito, incanalerà tutto ciò che guadagnerà direttamente in segmenti come l'eolico e il solare - con l'obiettivo di rendere il suo business delle rinnovabili più sostenibile nel lungo termine.

Repsol si occupava di energie rinnovabili prima che altre compagnie petrolifere pensassero che fossero cool: l'azienda si è impegnata l'anno scorso a ridurre o compensare le sue emissioni, e il mese scorso ha detto che sta già spendendo di più in energie rinnovabili che in perforazioni petrolifere. Questa mossa iniziale ha avuto effetti a catena in tutto il settore, con i maggiori rivali europei, tra cui Total, Shell e BP, lanciati a seguire il suo esempio. E se questa mentalità pionieristica è il tipo in cui si vuole investire, si potrebbe essere in grado di farlo molto presto: Repsol sta pensando di quotare il suo business a basse emissioni di carbonio sul mercato azionario nei prossimi due anni.

Repsol ha anche annunciato però che l'anno prossimo ridurrà il suo dividendo da 1 euro per azione a 60 centesimi di euro, ma si aspetta che i pagamenti ricomincino a crescere a partire dal 2023. Tuttavia, questo potrebbe non andare bene per i suoi investitori, che vedono il reddito costante dei dividendi come una sorta di Santo Graal.