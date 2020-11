La Bce avverte le banche europee: “Per voi si mette male”

La Banca Centrale Europea ha avvertito le banche europee che stanno andando a capofitto verso profitti deboli e grandi perdite nel 2021. La Bce pubblica due volte all'anno una recensione dei maggiori rischi che il sistema finanziario della zona euro si trova ad affrontare, e questa volta le banche sono state in cima alla lista. Perché? Semplice: le aziende europee hanno preso in prestito molto più denaro durante la pandemia, e si sono affidate al sostegno dei governi e appunto della Bce per rimborsare i prestiti. La preoccupazione ora è che non saranno in grado di rimborsarli senza quel sostegno e che le banche non hanno messo da parte abbastanza denaro per quando ciò accadrà. Metteteci dei tassi d'interesse bassi da record che limitano i guadagni che le banche possono fare su quei prestiti, ed ecco che gli istituti potrebbero vedere i loro profitti - e la loro capacità di concedere prestiti - sotto pressione.

Già a marzo, la Bce ha vietato alle banche europee di pagare dividendi agli investitori nella speranza di aiutarli a superare la pandemia. Ma di recente molte pressioni sono state fatte da più parti sulla banca centrale affinché revochi il divieto, sostenendo che sta scoraggiando gli investitori affamati di reddito e danneggiando i loro prezzi delle azioni - che quest'anno sono scesi di oltre il 20%. La Bce non si è impegnata in un modo o nell'altro nel suo rapporto, ma ha ammesso che sarebbe stato difficile mantenere le restrizioni oltre la fine dell'anno.

Peraltro la Bce ha evidenziato anche alcuni altri rischi per la zona euro nel suo rapporto. Per prima cosa, ha detto che i mercati dovranno presto essere "corretti" - un sentimento che la Federal Reserve statunitense ha riecheggiato proprio l'altra settimana. Inoltre la banca centrale ha messo in guardia contro l'aumento del debito di governi, imprese e famiglie. E non è sbagliato: l'Istituto per la Finanza Internazionale ha appena annunciato che il debito globale ha raggiunto il livello record di 272 trilioni di dollari lo scorso trimestre - e ha detto che potrebbe essere quasi quattro volte più grande dell'economia globale entro la fine dell'anno.