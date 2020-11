Iap e Bureau Veritas, tandem certificare prodotti

Nuovo passo verso una comunicazione commerciale realmente etica e rispettosa del pubblico nel caso di faccia riferimento a vanti ambientali e caratteristiche sociali.

E’ quanto tende a raggiungere l’Istituto dell’ Autodisciplina Pubblicitaria e Bureau Veritas – tra i maggiori player in ambito testing, ispezione e certificazione, nella collaborazione che hanno promosso per realizzare un percorso integrato di accompagnamento a una comunicazione corretta e verificata, in tutti i casi in cui una campagna pubblicitaria contenga uno o più claim etici.

L’intesa prevede che l’Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria rilasci un parere preventivo prima della diffusione di una comunicazione commerciale sul rispetto delle norme del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale poste a tutela dei consumatori. Bureau Veritas verifica la correttezza di un claim etico elaborato dall’azienda richiedente in termini di plausibilità e/o veridicità relativamente alle caratteristiche sociali o ambientali di un prodotto e della sua filiera.

L’intervento di IAP si riferisce all’intera campagna pubblicitaria, mentre Bureau Veritas si esprime sullo/sugli specifici claims etici contenuti nella campagna. Complessivamente, l’azienda richiedente che beneficia di entrambi i servizi potrà ottenere la massima garanzia che la propria comunicazione sia allineata alle best practice a tutela del consumatore.

Come noto il termine sostenibilità è divenuto un potente driver anche per affermare l’affidabilità vera o presunta di aziende o istituzioni: specie attraverso la pubblicità. È per queste motivazioni che la decisione dell’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria (IAP) e di Bureau Veritas di verificare insieme, nel rispetto delle rispettive competenze, la correttezza dei messaggi pubblicitari, assume un significato del tutto innovativo sul mercato pubblicitario italiano.

“L’Istituto - commenta Vincenzo Guggino, Segretario Generale, Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria - attribuisce una grande importanza alla “prevenzione” nella formulazione dei messaggi pubblicitari: un parere sulla correttezza del messaggio prima che sia diffuso salvaguarda l’investimento e la brand reputation. Lo IAP offre con successo questa consulenza alle aziende da vari decenni ed oggi siamo contenti di affiancare questo servizio a quello offerto da un altro importante Ente verificatore – Bureau Veritas – all’insegna del comune obiettivo di una comunicazione sempre più corretta in linea con una ottimale compliance aziendale.”

“Tradizionalmente abituato a verificare la conformità di prodotti, impianti, sistemi di gestione, oggi Bureau Veritas - sottolinea Andrea Filippi, Certification Service Line Manager di Bureau Veritas Italia - scende in campo per validare e verificare le asserzioni etiche delle organizzazioni. Se un tempo i nostri interlocutori abituali erano i responsabili tecnici di un’azienda, oggi sempre più spesso dialoghiamo con le direzioni marketing e comunicazione. In questo nuovo contesto, siamo lieti di aver avviato una partnership con l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria: se si vuole offrire una garanzia piena per il consumatore, non basta fare le cose bene, bisogna anche comunicarle correttamente”.

L’intesa raggiunta sarà presentata e approfondita lunedì 14 dicembre alle ore 15 con un webinar di presentazione del servizio di verifica congiunto IAP-Bureau Veritas. (Federico Unnia)