Dai cannoni di Trump alle canne di Biden

I produttori di canapa indiana brindano alla vittoria di Joe Biden su Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca. Perché ritengono di poter beneficiare della nuova amministrazione. Lo scrive Seeking Alpha, una newsletter finanziaria molto seguita a Wall Street.

C’è un antefatto. Il 19 ottobre 2015, poco prima delle elezioni canadesi, un titolo relativamente sconosciuto è stato scambiato sotto l'ambizioso simbolo Weed alla Borsa di Toronto in Canada al prezzo di 1,5 dollari e per un valore di circa 500 milioni di dollari. Questo valore si basava principalmente sulle vendite di cannabis medica, dato che la cannabis medica era già legale in Canada dal 2001. In questa campagna, Justin Trudeau, si era detto apertamente ostenitore della piena legalizzazione della cannabis e della piena legalizzazione della pianta. Trudeau ha vinto queste elezioni e il Partito Liberale è salito al potere e di conseguenza il valore delle azioni che ho menzionato è saltato in un arco di poco più di due settimane oltre il 100%: si trattava della Canopy Growth Corporation.

Era abbastanza ovvio, dal momento in cui è stato eletto, che la direzione era chiara e che la strada verso la legalizzazione era stata costruita. La Canopy Growth Corporation nei suoi giorni di picco commerciava a 76 dollari di Cdn, o se si vuole, un limite di mercato di quasi 25 miliardi di dollari, quando ha moltiplicato il suo valore per 50 dal giorno in cui il primo ministro Trudeau è stato eletto al giorno in cui la cannabis è diventata legale. Si ripeterà il boom negli Usa? Quindi hanno ragione a brindare i produttori Usa?

Le condizioni tra i due paesi e i mercati differiscono tra ciò che era in Canada prima della legalizzazione rispetto a ciò che accade oggi negli Stati Uniti. Ma vale ancora la pena di approfondire e capire come i cambiamenti normativi e permissivi fatti in Canada abbiano portato benefici alle aziende. Per capire dove stanno andando gli Usa vale la pena di dare un'occhiata a ciò che è successo finora in materia, politicamente, e con quali conseguenze:

Il referendum sulla medicalizzazione e la legalizzazione è stato una grande vittoria per la cannabis. Infatti, ogni legge sostanziale che è andata alle urne per quanto riguarda la cannabis è stata approvata per la piena legalizzazione: in New Jersey, Arizona, Montana e Sud Dakota, mentre in Sud Dakota sia la medicalizzazione che la legalizzazione sono state approvate in due diversi referendum. Inoltre, in Mississippi, la medicalizzazione è stata approvata e l'Oregon ha approvato l'uso di funghi psilocibini per scopi medici.

Questa vittoria è enorme sotto alcuni aspetti:

a. La popolazione di questi stati è vicina ai 20 milioni di persone e in alcuni di essi - quando il Coronavirus non sarà una preoccupazione così massiccia - ci sarà anche un turismo estensivo che può allargare la domanda. Questi sono tutti nuovi mercati, nuovi consumatori e molteplici investimenti saranno fatti sul campo tra questi stati.

b. La vittoria nel New Jersey porta la legalizzazione più vicina a New York e al Connecticut. Andrew Cuomo, il governatore di New York, ha parlato a lungo della legalizzazione a New York e dell'inclusione del Connecticut in un processo legale congiunto di questi tre stati. Purtroppo, questo è stato rinviato a causa del coronavirus e le priorità sono leggermente cambiate, ma la liberale New York non ha potuto indugiare a lungo con questa decisione. Per loro vedere i soldi delle tasse dei newyorchesi che si riversano nel New Jersey dall'altra parte del fiume quando possono mordere un pezzo di questa torta è una sofferenza… La legalizzazione a New York è una questione di tempo e sarà un grande catalizzatore per l'industria.