Ci risiamo, il Bitcoin torna sull’ottovolante

L’altalena del Bitcoin, la criptovaluta più nota e scambiata del mondo, non accenna a fermarsi, anzi. Attualmente, secondo la maggior parte dei tecnici, il Bitcoin è in forte ipercomprato tecnico e, almeno nel breve termine, rischia di cancellare i precedenti progressi. Così è stato: nelle scorse sedute i corsi della criptovaluta si sono rapidamente avvicinati alla soglia del massimo storico, che è poi anche un tetto psicologico, fermandosi però a un top di 19.482. Dopodichè, i valori si sono rapidamente ribaltati, perdendo circa il 10 per cento, anche a causa di una raffica di voci, peraltro ricorrenti e finora mai confermate, di norme più stringenti contro le criptovalute che il nuovo corso politico americano potrebbe introdurre. E dunque? Dunque si pensa che la discesa possa proseguire fino a 16 mila dollari o addirittura a 14 mila, ma questa è materia per graficisti ed altri esperti esoterici… In realtà le criptovalute sono oggi il genere di prodotto mobiliare più simile alla roulette che si possa acquistare nei mercati. Semplicemente perché non sono ancora regolate, ma non potranno restare ancora a lungo dei fiori di campo…